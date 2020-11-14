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14 Kasım 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Düzce’de sonbahar ile renk cümbüşü yaşanıyor

Düzce’de sonbahar ile renk cümbüşü yaşanıyor

drone görüntüsü

Sonbahar 

-sis bulutundan görüntüler
-genel detay

( DÜZCE -ÖZEL-DRONE) DÜZCE

- Düzce’de sonbaharla birlikte ağaçların yapraklarının sararmasıyla oluşan renk cümbüşü güzel görüntüler oluşturdu. Sonbaharın son günlerinde renk cümbüşü yaşanan Düzce’de seyirlik görüntüler oluştu. Ağaçlarda ortaya çıkan farklı renk tonları, doğa severlerin ilgisini çekerken, bölge fotoğraf sanatçılarının da uğrak yeri haline geldi. Düzce Valiliği personellerinden Doğa ve yaban hayat fotoğrafçısı Ahmet Bozdemir’in drone ile çektiği görüntülerde yeşille birlikte sarı ve kırmızı tonlarına bürünün ormanların eşsiz güzellikleri bir kez daha gözler önüne serdi. Ayrıca, Sonbahar aylarında ortaya çıkan sis bulutları ile Düzce’de doğa severlerin seyir zevki artıyor.
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