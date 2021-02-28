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28 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
Düzce’de sağanak yağış etkili oluyor

Düzce’de sağanak yağış etkili oluyor

Sağanak yağıştan görüntü

Yağış Uyarısı Market Sağanak Yağış 

-araçların yağmurda görüntüsü
-vatandaşların şemsiye ile yürümesinden görüntü
-genel detay

( DÜZCE -ÖZEL) DÜZCE

- Düzce'de sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış kenti etkisi altına aldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Düzce için sağanak yağış uyarısında bulundu. Sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış kent genelinde etkili oldu. Kısıtlama sebebiyle sokaklar boş kalırken, marketlere gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar da tüm önlemlerini aldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre, Düzce’de sağanak yağışın 3 Mart Çarşamba gününe kadar etkisini sürdüreceğini öğrenildi.
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