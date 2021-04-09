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09 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Düzce'de Nisan ayında kar manzaraları

Düzce'de Nisan ayında kar manzaraları

Yüksek kesimlerdeki kar görüntüsü

Hava Sıcaklığı Baharı Beklerken Kar Manzaraları Yağan Kar Yağışı 

-Derenin görüntüsü
-detay

( DÜZCE )- Baharı beklerken kış geri geldi DÜZCE

- Düzce’de baharı beklerken yüksek kesimlerinde yağan kar yağışı şaşırttı. Düzce’de yüksek kesimlerde hava sıcaklığının 0 dereceye düşmesiyle karla yağışı meydana geldi. Dün gece gerçekleşen kar yağışı sonucunda sabah kartpostallık manzaralar oluştu. Topuk Yaylası, Samandere Yaylası'nda dün gece yağan kar güzel görüntüler oluşturdu.
Baharı Beklerken Hakkında
Baharı Beklerken hafta içi her gün saat 15.00’de Beyaz TV’de! ...
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