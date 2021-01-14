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14 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Düzce’de kartpostallık kar görüntüleri

Düzce’de kartpostallık kar görüntüleri

Kar yağışından görüntü

Kar Yağışı 

-fındık bahçelerinden görüntü
-ağaçların üzerindeki karlardan görüntü
-kartpostal oluşturan görüntüler
-detay

( DÜZCE -ÖZEL)- Hasretle beklenen yağış yüksek kesimlere düştü DÜZCE

- Düzce’de hasretle beklenen kar yağışı yüksek kesimlere düştü. Yağan kar ile birlikte kartpostallık görüntüler oluştu. Ülke genelinde kuraklıkların ardından Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuru sonrasında Düzce’de kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oldu. Vatandaşların hasretle beklediği kar yağışı gece saatlerinde başladı.
Sabah saatlerinde beyaz örtüyle kaplanan yüksek kesimlerde kartpostallık görüntüler oluştu. Yer yer 50 santimetreye ulaşan kar özellikle ağaçların üzerinde görsel şölen oluşturdu.
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