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25 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
DÜZCE - Antik kent kazı çalışmalarıyla gün yüzüne çıkarılıyor

DÜZCE - Antik kent kazı çalışmalarıyla gün yüzüne çıkarılıyor

- Antik kentten havadan görüntüler - Kazı bilimsel danışmanlarından Ankara Üniversitesi Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Musa Kadıoğlu ile röportaj - Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü ile röportaj Düzce 'deki antik kent kazı çalışmalarıyla gün yüzüne çıkarılıyorDÜZCE (AA) - Batı Karadeniz'in en eski yerleşim yeri olarak bilinen Düzce 'deki Prusias ad Hypium Antik Kenti'nde kazı çalışmaları devam ediyor.Halk arasında "40 basamaklar" olarak bilinen Konuralp'teki antik tiyatroda, Kültür ve Turizm Bakanlığının aldığı kararla 12 aya çıkarılan kazı çalışmaları, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konuralp Müzesi Kazı Başkanlığında, Düzce Üniversitesi (DÜ) bilimsel danışmanlığı ve Düzce Belediyesinin destekleriyle yürütülüyor.Kazı bilimsel danışmanlarından Ankara Üniversitesi Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Musa Kadıoğlu, gazetecilere, alandaki Roma tiyatrosunun alt ve üst oturma bölümlerinin kazılarla daha iyi hale geldiğini söyledi.

Kısa sürede alanda 5 metre daha alta inerek kazılara devam edeceklerini aktaran Kadıoğlu, "Daha sonra tiyatronun orkestra bölümü sahnesi ve alt kaveası (seyircilerin oturduğu set set basamaklı yerler) daha da belirginleşecek. Oturma bölümünü kazmaya başladığımız an sütunlar çıkmaya başlayacak belli bölgelerde. Şu anda yapının çoğunluğu toprak altında. Ne çıkacak bilmiyoruz ama tahminlerimize göre yüzde 90 sütun yapıları çıkacak. Orkestra alanı, sahnenin olduğu kısım ve sahne önündeki yapıtlar kazdıkça ortaya çıkıyor." diye konuştu.
- "Kazı çalışmalarına tüm imkanlarımızı seferber ederek destek veriyoruz"Kazı alanında incelemelerde bulunan Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü de kazı çalışmalarına tüm imkanlarını seferber ederek destek verdiklerini söyledi.

Alanın gezilebilir konuma geldiğini belirten Özlü, "Misafirlerimiz şu anda gelse tiyatromuzu gezebilir ama tabii ki bir yandan kazı çalışmaları da yapılıyor. Ayrıca ' Düzce 'ye gel' kampanyasıyla haftada 10 bin kişiyi Düzce 'ye turistik amaçla getirmeye planlıyoruz. Düzce 'ye geldiklerinde tiyatromuzun yanı sıra Ceneviz Kalesi'ni, Sarıkaya Mağarası'nı görecekler. Cumayeri'nde rafting yapacaklar." ifadelerini kullandı.

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