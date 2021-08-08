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Duyarlı vatandaşlardan ormanlık alanda çevre temizliği
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8 Ağustos 2021 Pazar günü yayınlandı
Duyarlı vatandaşlardan ormanlık alanda çevre temizliği

Duyarlı vatandaşlardan ormanlık alanda çevre temizliği

EĞİTİMCİ ADEM BAL İLE RÖPORTAJ

Orman Yangınları Çevre Temizliği Farkındalık Ormanlı Piknik Alanı 

- MEHMET ERSOY İLE RÖPORTAJ
-ÇEVRECİ ERHAN KORKMAZ İLE RÖPORTAJ
-PİKNİK YAPAN TURGUT KAVAK İLE RÖPORTAJ
-EĞİTİMCİ ADEM BAL'IN FARKINDALIK DEĞERLENDİRMESİ

( KÜTAHYA -ÖZEL) KÜTAHYA

- Kütahya’nın Simav ilçesinde çevreye duyarlı vatandaşlar tarafından, Gölcük Yaylası'nda çevre temizliği yapıldı. Simav’a 15 kilometre uzaklıkta bulunan bin 450 rakımlı Gölcük mesire alanında, gönüllüler tarafından çevre temizliği ve piknik ateşi kontrolleri yapılarak bir farkındalık oluşturuldu. Eğitimci Adem Bal, çevre bilincini geliştirmek amacıyla Gölcük Yaylası'nda çevre temizliği yaptıklarını ifade etti.
Mehmet Ersoy, “ Farkındalık oluşturmak için çevre temizliği yaptık. Vatandaşlarımızdan, piknik sonrası cam şişelerini orman içinde bırakmamalarını tavsiye ettik” dedi.
Çevre bilinci kapsamında, Gölcük yaylasında bir etkinlik gerçekleştirdiklerini belirten Erhan Korkmaz, çevrede gördükleri çöp ve cam atıkları topladıklarını ifade etti.
Mangal ateşi yakan piknikçilere tavsiyelerde bulunan çevreci Adem Bal, piknik sonrası ateşi bol su ile söndürmeleri gerektiğini söyledi.

Gölcük mesire alanına piknik yapmak için, arkadaşlarıyla birlikte Emet ilçesinden gelen Turgut Kavak, kurallara uygun bir şekilde piknik yaptıklarını belirterek, piknik alanından ateşi söndürerek çöplerini toplayıp ayrılacaklarını ifade etti.
Çevre temizliğini gerçekleştirerek örnek davranış gösteren çevreci ekip, son günlerde Türkiye’de meydana gelen orman yangınlarının Gölcük yaylasında da yaşanmaması adına, piknikçilerin orman yangınlarına karşı duyarlı davranışlar gösterdiklerini belirtti.
(MEİ-EFE)
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