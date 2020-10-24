Dünyanın en yaşlı armut ağacı Artvin’de tespit edildi

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( ARTVİN )- Bu ağaç 6,5 metre çevre uzunluğu ve 2,1 metre gövde çapıyla dünyanın ve Türkiye’nin en yaşlı armut ağacı ARTVİN



- Artvin’de 6,5 metre çevre uzunluğu ve 2,1 metre gövde çapıyla dünyanın ve Türkiye’nin en yaşlı armut ağacı tespit edildi. Bin 500 ile 2 bin yaşları arasında olduğu tahmin edilen 18,5 metre boyundaki ağacın tescillenmesi için çalışma başlatıldı. Artvin’in Murgul ilçesinde tespit edilen Türkiye'nin en geniş çaplı porsuk ağacının ardından bu kez, Şavşat ilçesi Yoncalı köyünde çevresiyle, yaşıyla dünyanın en geniş çaplı ve yaşlı armut ağacı tespit edildi. Yoncalı Köyü sakinlerinden Güllizar Altun'a ait evin bahçesinde asırlardır meyve veren armut ağacının köy halkı tarafından korunuyor. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Toprak İlmi ve Ekoloji Ana Bilim Dalı akademisyenleri tarafından armut ağacının tescili için harekete geçildi. Ağaç üzerinde yapılan çalışma sonrasında 6,5 metre genişliği, 2.1 metre çapındaki yaklaşık 1500-2000 yıllık olduğu değerlendirilen armut ağacı dünyanın ve Türkiye’nin çapı, genişliği ve yaşıyla en yaşlı armut ağacı olmaya aday. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Toprak İlmi ve Ekoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aydın Tüfekçioğlu, ülkemizin ve dünyanın en yaşlı armut ağacını Artvin Şavşat Yoncalı köyünde tespit ettiklerini belirtti.

"Buradaki ağaç dünyadaki en yaşlı armut ağacı olarak gözüküyor" Tüfekçioğlu yaptığı açıklamada, ”Ağacın, 6,5 metre çevresi 2,1 metre çapı 1500 -2 bin arasında da yaşı var. Bu ülkemizdeki en yaşlı armut ağaçlarından bir tanesi. Bizim bildiğimiz kadarıyla dünyada da en yaşlı. Dünyada ABD’de bir armut ağacı var, yaklaşık 410 yaşında Romanya’da 610 yaşında bir armut ağacı olduğunu bilgilerimizde mevcut. Buradaki ağaç dünyadaki en yaşlı armut ağacı olarak gözüküyor. Gerçekten muhteşem bir ağaç. Halen canlı ve armut vermeye devam ediyor. Burada korunmuş olması büyük bir şans. Genetik kaynak olarak da çok önemli. Bu ağaçlardan tohum alma genetik çalışmalar yapma noktasında çok önemli. Bugüne kadar tescil altına alınmış olmaması ciddi bir eksiklik. Bizde bilimsel veriler eşliğinde tescil edilip koruma altına alınması için gerekli girişimlerde bulunacağız. Bu bölge için Artvin için Şavşat için önemli bir değer. Muhakkak korunması gerekiyor. Ağacın durumu son derece iyi ve sağlıklı gözüküyor. Kuruma belirtisi yok. Bu ağacı koruma altına alarak önemli bir iş yapmış olacağız. Bunun heyecanı içindeyiz" dedi.

Aldıkları numuneler sonrası ağacın tam yaşının laboratuvarlar ortamında tespit edeceklerini belirten Tüfekçioğlu, “Bizim kesin olmayan tespitlerimize göre dünyadaki en yaşlı ağacı olacak. Anıt ağaç olarak tescillenmesi için elimizdeki verilerle birlikte Çevre Şehircilik İl Müdürlüğüne başvuracağız. Ağacın tescil altına alınarak korunması çok önemli. Çünkü bunlar bizim için önemli genetik kaynak ve ekolojik değer” diye konuştu.

78 yaşındaki evinin bahçesinde bulunan armut ağacının sahibi Gülizar Altun, kendi arazilerinde bulunan armut ağacının gelin geldiğinden beri bahçesinde olduğunu söyledi.



Altun “Ata dedelerimizin babalarından beri bu ağaç burada duruyor. Bu ağacın devlet tarafından koruma altına alınmasını isteriz” şeklinde konuştu.

öte yandan bazı parçaları laboratuvarda incelenerek, kesin yaşı belirlenecek ağaç tescil edilecek.



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