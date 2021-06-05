Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
5 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Dünyanın en uzun bisiklet yoluna yoğun ilgi

Dünyanın en uzun bisiklet yoluna yoğun ilgi

bisiklet yolu detay

Uzunlu Hafta Sonu Bisiklet Yolu Bisiklet 

-bisiklet yolu manzara ile
-Bisiklet sürenler
-Bisiklet sürenler farklı açı
-ışıl gündüz röportaj
-Aslı nur Irmak röportaj

( HATAY -ÖZEL) HATAY

- Hatay’ın Samandağ ve Arsuz ilçelerini birbirine bağlayan 25 kilometrelik karayolu kenarında bulunan dünyanın en uzun bisiklet yolu pandemi sürecinde bisikletçilerin gözdesi oldu.Dünyanın en uzun tek parça bisiklet yolu olan ve Hatay'daki 25 kilometre uzunluğa sahip 2,3 metre genişliğindeki bisiklet yolu haftalar sonra ilk yasaksız günde bisikletçilerin uğrak yeri oldu.Bisiklet sürücüsü Işıl Gündüz, "Arkadaşlarımla beraber piknik yaptıktan sonra bisiklet sürmeye karar verdik. Deniz manzarası karşısında hep birlikte bisikletle seyahat etmek, her ne kadar yokuşlar olsa da çok güzel bir duygu oldu. Buralara her geldiğimiz de bisiklet sürüyoruz ve boş zamanımızda aynı zamanda manzara karşısında oturup piknik yapıyoruz" dedi.
Bisiklet sürücü Aslı Nur Irmak ise, "Buraya hafta sonu arkadaşlarıyla birlikte bisiklet sürmek için geldik. Aynı zamanda denizin tadını çıkardık diyebilirim ve hem spor yapmış hem de temiz hava almış olduk. Pandemi sürecinde vaktimizi burada geçirmekten mutluyuz" dedi.

İlgili Foto Galeriler
Sarıkamış şehitleri anılıyorSarıkamış şehitleri anılıyor
Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda pedal çevirdiErdoğan, Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda pedal çevirdi
Meğer Hepimiz Kandırılmışız!Meğer Hepimiz Kandırılmışız!
Ankarada Sağanak Yağış Etkili OlduAnkarada Sağanak Yağış Etkili Oldu
Dünyanın En İlginç Adası: Tristan Da CunhaDünyanın En İlginç Adası: Tristan Da Cunha
İlk Meclisin Hiç Görmediğiniz Kareleri...İlk Meclisin Hiç Görmediğiniz Kareleri...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement