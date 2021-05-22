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22 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Dünyaca ünlü ulu çınar doğal güzelliğine kavuştu

Dünyaca ünlü ulu çınar doğal güzelliğine kavuştu

Yeşil görünümüne kavuşan çınardan görüntüler

İsaf Yabancı Turist Yasaklar 

-İnkaya Köyü sakinleriyle röportaj

( BURSA -ÖZEL)- Arap turistler bu çınarı görmek için binlerce kilometre yol kat ediyor- Ulu çınar yeşillendi turistlerini bekliyor BURSA

- Bursa'da her yıl çok sayıda turist çeken 600 yıllık ulu çınar baharın gelmesiyle birlikte yeşil görünümüne kavuştu. Adını Osmanlı Devleti'nin ilk köylerinden biri olan İnkaya Köyü'nden alan 600 yıllık tarihî çınar, muhteşem görünümü ile dünyaca çapında üne sahip. Çapı 3, yüksekliği ise 35 metre olan devâsâ ağaç, 13 ana kola sahip. Dalların kalınlığı 3-4 metreyi bulan çınar, 9,2 metrelik çevresiyle Türkiye'nin en yaşlı ağaçlarından biri. İnkaya çınarı, Bursa'ya yolu düşen yerli ve yabancı turistlerin uğramadan geçmediği önemli bir yer. Arap turistler bu çınarı görmek için her yıl binlerce kilometre yol kat edip Bursa'ya geliyor. Bahar ayının gelmesiyle birlikte dünyaca ünlü çınar yemyeşil görünüme kavuştu. Yapraklarının büyümesiyle birlikte yemyeşil görünüme kavuşan ulu çınar pandemi yasaklarından sonra çok sayıda yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret edilecek. Baharın gelmesiyle birlikte ulu çınarın yemyeşil görünüme kavuştuğunu dile getiren İnkaya Köyü sakinleri, "Çınarımız dünyaca meşhur. Her yıl buraya yerli yabancı çok sayıda turist geliyor. Özellikle Arap turistler bu çınarı görmek için buraya akın ediyor. Tarihi çınar yeşil görümüne kavuştu pandemi yasaklarının bitmesiyle birlikte misafirlerini ağırlamayı bekliyor" dedi.

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