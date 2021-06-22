Dünya’da tekti, ikizi çıktı

--DOKTOR BALIKLAR DETAY

--SUYA ELLERİNİ SOKARAK ŞİFA ARAYAN VATANDAŞ DETAY

--DOKTOR BALIKLARIN ÖLÜ DERİYİ TEMİZLEMELERİ DETAY

--KÖY SAKİNİ RÖP

--KALKIM KAPLICASI ARAZİSİNDDE HİSSESİ BULUNAN VATANDAŞ RÖP

--DİĞER DETAYLAR



( SİVAS ) -- Sivas’ın Kangal ilçesinde dünyada tek olma özelliği taşıyan Balıklı Kaplıca ile aynı özellikleri taşıyan Kalkım Kaplıcası, doktor balıkları ve selenyumlu suyu ile hastalara şifa dağıtıyor SİVAS



- Sivas’ın Kangal ilçesinde dünyada tek olma özelliği taşıyan Balıklı Kaplıca ile aynı özellikleri taşıyan Kalkım Kaplıcası, doktor balıkları ve selenyumlu suyu ile hastalara şifa dağıtıyor. Sivas’ın Kangal ilçesinde bulunan Kalkım Kaplıcası selenyumlu suyu ve doktor balıkları ile dikkat çekiyor. Sedef ve egzama gibi cilt hastalıklarına iyi gelen kaplıca dünyada tek olma özelliğine sahip Kangal Balıklı Kaplıcası ile de aynı özellikleri gösteriyor. Hastalar 37 derece suya girerek Garra ruffa ve cyprinion macrostomus doktor balıklarının dokunuşları ile şifa buluyor. Balıkların biri vücutta dolaşırken diğeri ise hafifçe vücuda vurarak ölü derileri temizliyor. Dünyanın dört bir yanından ziyaretçilerini ağırlayan Kangal Balıklı Kaplıcasının ikizi olan Kalkım kaplıcası da şifa arayanların uğrak yeri haline geldi. Bölge halkı Kalkım Kaplıcasının turizme kazandırılmasını isterken Sivas Valisi Salih Ayhan, geçtiğimiz günlerde Kalkım kaplıcasına bir tesis yapılacağının müjdesini verdi. “Gelen çok, çadır kurarlar’’ Kalkım Kaplıcasının arazisinde hissesi olan Muhammed Akgül ,kaplıcaya gelenin çok olduğunu ve çadır kurduklarını belirterek, “Ben 67 yaşındayım. Babam, dedem, orada bizim de hissemiz var. Oraya biz 5 ortağız. Bu dünya kuruldu kurulalı orada o var yani. 5-6 asırdır var. Buranın yerlisiyiz. Gelen çok oldu. Sedefe, mantara iyi gelir. Böbrek taşına iyi gelir. Çeşitli hastalıklara iyi geliyor. Su da yüzde 70 veya 84 arasında selenyum var. Balıklarda 5 kısımdır Kangal’da olan balıklarla aynı. Balıkların biri tahrip eder biriside yarayı devamlı kanını emdiği için sedefi 21 günde düzeltir. Gelen çok. Çadır kurarlar. Biz yardımcı oluruz. Parada almıyoruz. Devlet imkanları kullanılsın veya da yapılsın. Maksadımız amacımız millete bir hizmet olsun. Devlet buraya bir şeyler yaparsa bizim amacımızda bu olur’’ şeklinde konuştu.

Köy sakinlerinden Talip Toptaş ise, “Burada sıcak su kaynıyor. Bir tarafta çamuru var. gelenler çamuru sürüyor. Gidip diğer tarafta durulanıyor. Böbrek taşını düşürüyor, sedef hastalığına bire bir. Turizme kazandırılmasını istiyoruz. Memleketimiz içinde devletimiz içinde her zaman iyi olur. Gelenimiz gidenimiz olur’’ dedi.

(DK-

