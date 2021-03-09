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09 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
- Dünya’da ki Mars’ta kış güzelliği

- Dünya’da ki Mars’ta kış güzelliği

-sivadokya bölgesinden drone ve aktüel görüntüler

Kayalı Yerli Turist Araştırmacı Aktüel Kar Yağışı 

--muhtar ve köylüler röp

( SİVAS ) SİVAS

- Dünya’da ki Mars olarak adlandırılan Sivas’ın Eğribucak köyünde ki kayalıklar, yağar karlı birlikte ayrı bir güzelliğe büründü. Sivas kent merkezine 35 kilometre mesafedeki Eğribucak köyünde bulunan kayalar şekilleri ve renkleri ile araştırmacıların ve yerli turistlerin ilgisini çekiyor. Dünya’daki Mars ve Sivadokya olarak adlandırılan bölge son yıllarda binlerce ziyaretçiyi ağırladı. Covid-19 süreciyle birlikteyse ziyaretçi sayısında düşüş yaşandı. Geçtiğimiz haftalarda etkili olan kar yağışıyla birlikte bölge karla kaplandı. Karla kaplanan kayalıklarda güzel görüntüler oluştu. Eğribucak köyü muhtarı Fatih Durna, bölgenin sit alanı olarak korunduğunu belirterek, “Köyümüz bundan 4 yıl önce keşfedildi. Mazisi de çok geniş, burası kum ocağı olarak kiraya verilmişti. Ben bu durumu mahkemeye verdim, durdurdum. Burası şuanda sit alanı. Dünya’da ki Mars yani SİVADOGYA diye adlandırılıyor. Demin de gördünüz 3-4 tane araç geçti. Çok ziyaretçi alan bir bölge burası. Kayalıkların üzerine çıkıldığı zaman görüntülerini gördüğümüz Mars’ı andırıyor” dedi.
“NASA’nın çekimlerini görüyoruz, havadan çekimlerde Mars’a benziyor” Eğribucak köyünde yaşayan Selahattin Mert, kayalıkların NASA’nın paylaştığı Mars fotoğraflarına benzediğini belirterek “ Burası gelinkayası denilen yer, köyümüzün giriş kısmı. SİVADOKYA olarak adlandırılan bölgedeyiz şuan. Tanıtımlardan sonra bizim bu bölgeye çok fazla yerli turist gelmeye başladı.
Korona sürecinde gelen giden azalmaya başladı.
Koronadan etkilenmeyen köyler arasına girdik. Burayı Mars’a benzetiyorlar. Yeryüzündeki Mars olarak burayı adlandırıyorlar. NASA’nın uzaydan çekimlerini görüyoruz, havadan çekimlerde Mars’a benziyor. Yeryüzünde sarımsı bir toprak, bizde benzetiyoruz. Gezmesi dolaşması da hoş, insanlar gelip geziyorlar. Değişik bir ortam, insanların hoşuna gidiyor. Sivas’ta böyle bir yerin bir daha olduğunu zannetmiyorum. Burada sürekli yaşadığımız için bizim ilgimizi çekmedi. Bizim gözümüz alışkındı, bize ilginç gelmiyordu ama daha önce görmeyen insanlara ilginç geliyor. Şuanda karla kaplı, görüntüsü daha bir değişik. Yazın bir başka, ilkbaharda bir başka, kışın bir başka oluyor. Kışın görüyorsunuz beyazlarla bürünmüş. Daha bir hoş görünüyor. Her mevsim daha farklı görünüyor” dedi.
Eğribucak köyünde yaşayan İzzet Şahin,yerli turistlerin bölgeyi çok fazla ziyaret ettiğini belirterek “Baya yerli turistimiz bölgeyi gelip ziyaret ediyor. Bölgeye gelenleri gezdiriyorum. Burayı çok şahane buluyorlar. Hepsi beğeniyor” şeklinde konuştu.
(VK-GF-
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