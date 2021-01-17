Düden şelalesindeki balık ölümleriyle ilgili 4 tesise ceza



- Antalya'da binlerce balığın ölümüyle ilgili valilik talimatıyla Düden Çayı ve civarlarında 5 adet atık geri kazanım tesisinde denetim yapıldı. denetimlerde 4 geri kazanım tesisin yıkama sularını yaklaşık 70-80 metre derinlikte yeraltı suyuna verdiği tespit edildi. Tesislere idari para cezası uygulanırken söz konusu deşarj noktaları kapatıldı. Binlerce balık telef oldu Antalya'da Düden çayı kaynaklı olarak başlayan kötü koku ve akabinde yaşanan ve binlerce balığın ölümüyle ilgili olarak Antalya Valiliği tarafından başlatılan çalışma sonuç verdi. Antalya Valiliği tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada Kepez İlçesinde bulunan Düden Çayından kaynaklı koku ve köpük kirliliği üzerine Antalya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü koordinasyonunda Devlet Su İşleri 13. Bölge Müdürlüğü, Antalya Büyükşehir Belediyesi, ASAT Genel Müdürlüğü ve Kepez Belediye Başkanlığı ile birlikte çalışma yapıldığı bildirildi.

Bu kapsamda 13 Ocak tarihinde Düden Çayından alınan su numunesi analizi yapılmak üzere akredite laboratuvara verildi.

15 Ocak tarihinde kirlilik görülen düden çayı ve civarlarında 5 adet atık geri kazanım tesisinde denetim gerçekleştirildi.

Denetlenen tesislerden 4 tanesinin yıkama sularını yaklaşık 70-80 metre derinlikte yeraltı suyuna verdiği tespit edilerek idari para cezası uygulandı ve söz konusu deşarj noktaları kapatıldı. Açıklamada ayrıca İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzce Düden Çayı Düden Şelalesi mevkiinde su kirliliğinin ve balık ölümlerinin nedeninin tespiti için sudan ve balıklardan numuneler alınarak incelenmek üzere laboratuvarlara gönderildiği bilgisi paylaşıldı.



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