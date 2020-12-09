- DSİ Trakya’daki barajların doluluk oranlarını açıkladı



- DSİ 11. Bölge Müdürlüğü, Trakya’daki barajların doluluk oranlarını açıkladı.

Edirne’nin içme suyunun sağlandığı Kırklareli Kayalıköy Barajı’nın doluluk oranı yüzde 3 seviyelerinde. Süloğlu Barajı’nda ise bugün itibariyle yüzde 28 seviyesinde su bulunuyor. Devlet Su İşleri 11. Bölge Müdürlüğü, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’daki içme suyu ve sulama amaçlı barajlar ile göletlerin su seviyeleriyle ilgili açıklama yaptı. DSİ’nin güncel verilerine göre Edirne’de bulunan Süloğlu Barajı’nın doluluk oranı yüzde 28, Kadıköy Barajı’nın ise yüzde 5 seviyesinde. Edirne’ye içme suyunun verildiği Kırklareli Kayalıköy Barajı ise verilere göre adeta dip noktasında. Kayalıköy Barajı’nın doluluk oranı bugün itibariyle yüzde 3 seviyesinde. Kırklareli Barajı’nın doluluk oranı yüzde 20, Çayırdere Barajı’nın ise doluluk oranı yüzde 15 seviyesinde. Tekirdağ Naipköy Barjının doluluk oranı yüzde 36, Çokal Barajı’nın ise yüzde 40 seviyesinde. Sulama amaçlı barajlarda ise Edirne Altınyazı Barajı yüzde -1, Sultanköy Barajı yüzde 63, Hamzadere Barajı’nda yüzde 59 seviyesinde su bulunuyor. Kırklareli Armağan Barajı yüzde 46, Tekirdağ Karaidemir Barajı yüzde 3 seviyesinde. Göletlerde ise Edirne Yenikarpuzlu göletinde yüzde 49 olan doluluk oranı, Tekirdağ Türkmenli göletinde yüzde 26 seviyesinde gerçekleşti. (KU-



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