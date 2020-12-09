Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
09 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
- DSİ Trakya’daki barajların doluluk oranlarını açıkladı

- DSİ Trakya’daki barajların doluluk oranlarını açıkladı

barajlardan görüntüler

( EDİRNE ) EDİRNE

Doluluk Oranı İçme Suyu 


- DSİ 11. Bölge Müdürlüğü, Trakya’daki barajların doluluk oranlarını açıkladı.
Edirne’nin içme suyunun sağlandığı Kırklareli Kayalıköy Barajı’nın doluluk oranı yüzde 3 seviyelerinde. Süloğlu Barajı’nda ise bugün itibariyle yüzde 28 seviyesinde su bulunuyor. Devlet Su İşleri 11. Bölge Müdürlüğü, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’daki içme suyu ve sulama amaçlı barajlar ile göletlerin su seviyeleriyle ilgili açıklama yaptı. DSİ’nin güncel verilerine göre Edirne’de bulunan Süloğlu Barajı’nın doluluk oranı yüzde 28, Kadıköy Barajı’nın ise yüzde 5 seviyesinde. Edirne’ye içme suyunun verildiği Kırklareli Kayalıköy Barajı ise verilere göre adeta dip noktasında. Kayalıköy Barajı’nın doluluk oranı bugün itibariyle yüzde 3 seviyesinde. Kırklareli Barajı’nın doluluk oranı yüzde 20, Çayırdere Barajı’nın ise doluluk oranı yüzde 15 seviyesinde. Tekirdağ Naipköy Barjının doluluk oranı yüzde 36, Çokal Barajı’nın ise yüzde 40 seviyesinde. Sulama amaçlı barajlarda ise Edirne Altınyazı Barajı yüzde -1, Sultanköy Barajı yüzde 63, Hamzadere Barajı’nda yüzde 59 seviyesinde su bulunuyor. Kırklareli Armağan Barajı yüzde 46, Tekirdağ Karaidemir Barajı yüzde 3 seviyesinde. Göletlerde ise Edirne Yenikarpuzlu göletinde yüzde 49 olan doluluk oranı, Tekirdağ Türkmenli göletinde yüzde 26 seviyesinde gerçekleşti. (KU-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Meğer Hepimiz Kandırılmışız!Meğer Hepimiz Kandırılmışız!
Ankarada Sağanak Yağış Etkili OlduAnkarada Sağanak Yağış Etkili Oldu
Dünyanın En İlginç Adası: Tristan Da CunhaDünyanın En İlginç Adası: Tristan Da Cunha
İlk Meclisin Hiç Görmediğiniz Kareleri...İlk Meclisin Hiç Görmediğiniz Kareleri...
Dünyanın En Ucuzu! 300 Yıl Dayanıyor...Dünyanın En Ucuzu! 300 Yıl Dayanıyor...
Yok Böyle Ustalık! Parçalanmış Mercedesi Bakın Ne Yaptı...Yok Böyle Ustalık! Parçalanmış Mercedesi Bakın Ne Yaptı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı