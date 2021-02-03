Drone'u tehdit olarak algılayan dağ keçileri böyle kaçtı

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( ERZİNCAN -ÖZEL-DRONE) ERZİNCAN



- Erzincan'da yerleşim alanına yakın bir noktada kardan beyaza bürünmüş yamaçlarda gezinen dağ keçileri, drone ile havadan görüntülendi. Yaban hayatının zengin olduğu Erzincan’da yaşamını sürdüren koruma altındaki dağ keçileri, zaman zaman yüksek noktalardan köy, ilçe ve şehir merkezine yakın noktalarına kadar iniyor. Bu durumu fırsata dönüştüren vatandaşlar ve doğaseverler de ilgiyle izledikleri dağ keçilerini cep telefonları kamerası ve fotoğraf makineleri ile sürü halinde görüntüleme fırsatı buluyor. Erzincan merkez Işıkpınar Mahallesine yakın bölgelere inen dağ keçileri, kardan kapanan yamaçlardan zirvelere doğru giderek gözden kayboluyor. İhlas Haber Ajansı ekibinin havadan çekim yaptığı sırada ise 3 kişilik dağ keçisi ailesinin drone'la imtihanı objektife yansıdı. Drone'u yırtıcı kuş olarak kendilerine tehdit gören dağ keçisi ailesi bir süre dikkatlice izledikten sonra koşarak uzaklaşmaya çalıştı. Zaman zaman da duraksayıp drone'a bakan dağ keçileri izleyenleri tebessüm ettirdi.



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