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28 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Dört bin yıllık apartmanda insan silueti oluştu

Dört bin yıllık apartmanda insan silueti oluştu

-Kaya mağaralarının drone görüntüsü

Kayalı Taş Devri Sığınma İnsan Yüzü Siluet 

--Köylü röp
--İnsan kafasını andıran kayadan detay
--Mağaralardan detay

( SİVAS )- Sivas'ın Zara ilçesi Tödürge köyünde apartman görünümünde ki 4 bin yıllık mağaralarının bulunduğu kayalıkta oluşan insan silueti görenleri şaşırtıyor SİVAS

-Sivas'ın Zara ilçesi Tödürge köyünde apartman görünümünde ki 4 bin yıllık mağaralarının bulunduğu kayalıkta oluşan insan kafası silueti görenleri şaşırtıyor.Sivas'ın Zara ilçesine 15 kilometre uzaklıkta bulunan Tödürge köyü binlerce yıllık apartman görünümdeki kaya mağaralarının yanı sıra insan kafasını andıran kayalıklar da dikkat çekiyor. Demir Çağına kadar uzanan kaya mağaralarının yaklaşık 4 bin yıl önce barınma ve sığınma amacıyla yapıldığı tahmin ediliyor. Kayaların oyulmasıyla yapılan ve 100’e yakın mağaranın bulunduğu kaya mağaraları, yan yana ve alt alta bulunurken bakıldığında ise ilkel bir apartman görünümünü andırıyor. Zamanla tahrip olan kaya mağaralarındaki kaya parçasında oluşan insan kafası silueti ise görenleri hayrete düşürüyor. Belirli bir açıdan bakıldığında adeta bir insan yüzünü andıran kaya parçasının, zamanla kayanın parçalanmasıyla kendiliğinden oluştuğu düşünülüyor. Yaz-kış birçok tarih severin ziyaret ettiği kaya mağaraları drone ile havadan görüntülendi.“Gerçekten şaşırtıcı”Tödürge köyü sakinlerinden Seyfettin Önder, insan görünümlü kayanın şaşırtıcı olduğunu belirterek, “Kaya mağaralar çok eski yıllara dayanıyor. Sanki taş devrinde insanlar yapmış yaşamış. Tarihi tam belli değil. 4 binde vardır bence 5 binde vardır. İnsan silueti şeklinde böyle gölge vurduğu zaman sanki bir insan görünümünde bir siluet gözüküyor. Gerçekten şaşırtıcı. Büyüklerimizin rivayetine göre bu kaya sanki zincirle bağlı derler. Yıllardır uçmamış öylece duruyor. Taşların düşmesiyle doğal olarak oluşmuş zannediyorum, el yapımı değil. Yolda levhamız var. Görenler geliyor. Haftada 3-5 kişi gelip ziyaret ediyorlar” dedi.

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