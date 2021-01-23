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23 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Donmak üzere olan köpeğin imdadına vatandaşlar yetişti

Donmak üzere olan köpeğin imdadına vatandaşlar yetişti

Köpeğin zabıta ekipleri tarafından teslimi

Köpek Karahisar Ağrı Merkez Zabıta Çağrı Merkezi 

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( AFYON KARAHİSAR) AFYON KARAHİSAR

- Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesindeki Akdağ’da soğuk ve kar nedeniyle donmak üzere olan yavru köpeği vatandaşlar kurtardı. Akdağ’dan yavru köpeği araçlarına alarak ısıtmaya çalışan ve Sandıklı Belediyesi “Beyaz Masa” çağrı merkezini arayan vatandaşlar, donmak üzere olan hayvanı zabıtaya teslim etti. Zabıta ekipleri köpeği vatandaştan alıp veterinere götürerek bakım ve tedavisi yaptırdı. Aç kaldığı tespit edilen yavru köpeğe süt veren zabıta ekipleri köpeği besleme evine teslim etti. Belediye çalışanı Burcu Şahin “Sandıklı Hüdai Kaplıcalarında konaklayan misafirlerimiz, Akdağ’da donmak üzere olan bir köpeğin olduğunu belirttiler. Belediyeye köpeği getirdiler. Vatandaşımız ile birlikte köpeği veterinere götürdük. Köpeğin aşısı ve iğnesi yapıldı. Tedavisi yapıldıktan sonra zabıta ekiplerimiz tarafından besleme evine teslim edildi. Köpeğimizin boynunda bir tasması bulunmakta. Büyük bir ihtimal ile bu köpek ya kayboldu. Ya da vatandaşlar tarafından terk edildi. Köpeğimiz şuan besleme evinde bakıma alındı. Kaybedenler var ise besleme evinden köpeğini teslim alabilirler” dedi.

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