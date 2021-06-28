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28 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Dondurma yiyen köpek gülümsetti

Dondurma yiyen köpek gülümsetti

Köpeğe dondurma verilmesi

Köpek Kamera Aşı Memur Şahit 

-Köpeğin dondurmayı yemesi

( ZONGULDAK -ÖZEL) ZONGULDAK

- Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde köpeğin dondurma yediği anlar renkli görüntüler oluşturdu. Hava sıcaklıklarının gece saatlerinde 20 derece olduğu bugünlerde Alaplı’da aşırı sıcaklardan bunalan köpek dondurma yiyerek serinledi. Daha önceden dondurma yediği öğrenilen ‘Kral’ isimli köpeğe, Zabıta memurunun dondurma verdiği o anlar kameralara yansıdı. Köpeğin önüne konan dondurmayı yediği o anlar ise renkli görüntüler oluşturdu. Köpeğin dondurma yediği anlara şahit olanlar şaşkınlığını gizleyemezken, dondurmayı bitiren köpek daha sonra uzaklaştı.
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