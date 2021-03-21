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21 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
Donan dere yataklarının çözülmesiyle vatandaşlar buz gibi suda balık avına çıktı

Donan dere yataklarının çözülmesiyle vatandaşlar buz gibi suda balık avına çıktı

karla kaplı dere

Balık Avı 

-derede balık avı
-röportaj

( ŞIRNAK -ÖZEL) ŞIRNAK

- Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde donan dere yatakları, havaların ısınmasıyla çözülmeye başladı.
Bölgeye gelen vatandaşlar, buz gibi suyun içinde balık avına çıktı. Beytüşşebap ilçesinde yüksek rakımlı yerleşim yerlerinin yolunu açmaya çalışan ekipler, boş vakitlerinde balık avına çıkıyor. Kış ayları boyunca donmuş halde bulunan Yeşilöz Deresi, havaların ısınmasıyla beraber çözülünce ekipler serpmelerle balık acına çıktı. İş makinesi operatörleri bir yandan yol açarken bir yandan da giydikleri tulumlarla balık avlamaya çalıştı. Buzların çözüldüğü berrak sularda balık arayışına giren dozer operatörü İrfan Cin, saatlerce buz gibi suda balık aradığını ama tutamadığını söyledi.

Cin, "Her sene bu vakitlerde burada balık avlıyorum. Hem dozer operatörüyüm hem de kepçe, bu yüzden dönüşümlü çalışıyoruz. Bugün balık avlamak istedik ama bir türlü yakalayamadık" dedi.

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