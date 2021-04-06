Domaniç'te sel sonrası zarar tespit çalışmaları başladı

-Çakıl Köyü Muhtarı Gökhan Okumuş'un konuşması

-Recep Özdemir'in konuşması

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( KÜTAHYA -ÖZEL) KÜTAHYA



- Kütahya’nın Domaniç ilçesinde meydana gelen sel felaketi sonrası yaralar sarılırken, bölgede hasar tespit çalışmaları başladı.

Edinilen bilgiye göre, Domaniç İlçe Gıda, Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin bölgede zarar tespit çalışmalarına başladığı ve faaliyetlerin bir kaç gün içerisinde tamamlanacağı belirtildi. Derelerin ıslah edilmesini belirten Çakıl köyü Muhtarı Gökhan Okumuş, “Son birkaç yıldır böyle bir yağış ile karşılaşmaktık ama son yağışlarla birlikte dere boyunda ki bütün köyler de tarım arazileri selden zarar gördü. Devlet büyüklerinden bu zararın giderilmesi için yardım beklemekteyiz” dedi.

Karaköy’de Recep Özdemir’e ait piknik ve balık tesisinin de taşkından ciddi zarar gördüğü belirtildi. İşletme Sahibi Recep Özdemir, “İşletmemiz pandemiden dolayı zaten zarar görmekteydi. Bir de afetten dolayı da baya bir zarar gördük. 15 yıl önce de böyle bir taşkın yaşamıştık aynı sel taşkını 15 yıldan sonra yeniden vurdu. Piknik alanımız balık havuzlarımız, masa sandalyelerimiz selden zarar gördü" diye konuştu.

Domaniç’e bağlı Domurköy, Çakıl, Ilıcaksu, Bükerler, Çiftlik, Aksu, Çokköy, Karaköy, Güney ve Saruhanlar köylerinde etkili olan sağanak yağmur sonrası yüzlerce dönüm arazi sular altına kalmıştı.



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