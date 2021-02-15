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15 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Domaniç'te kar yağışı ulaşımı etkiliyor

Domaniç'te kar yağışı ulaşımı etkiliyor

-Domaniç-İnegöl Karayolu Kocayayla Geçidi Kar Yağışı

( KÜTAHYA ) - KÜTAHYA

Kar Yağışı 


- Kütahya'nın Domaniç ilçesinde etkili olan kar yağışı, Kocayayla geçidinde trafiği olumsuz etkiledi. Domaniç’te etkili olan kar yağışı yolu beyaza bürüdü. Domaniç-İnegöl karayolu Kocayayla geçidinde ulaşım zaman zaman aksamalar meydana gelirken, kar lastiksiz ve zincirsiz araçlar yolda kaldı. Karayolları ekipleri, Domaniç-İnegöl yolu Kocayayla geçidinde, yolu açık tutmak için kar küreme araçları ve iş makineleriyle çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. (TY-EFE)
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