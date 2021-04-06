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06 Nisan 2021 Salı günü yayınlandı
Domaniç'te dereler taştı, tarım arazileri sular altında kaldı

Domaniç'te dereler taştı, tarım arazileri sular altında kaldı

Su Taşkını Görüntüleri

Güzergah Sağanak Yağış Tarım Arazisi Su Taşkını Yağmur Suyu 

-Domurköy sakinlerinden Selahattin Öztürk ve Hasan Kardaş'ın konuşmaları.
-Detaylar.

( KÜTAHYA ) KÜTAHYA

- Kütahya'nın Domaniç ilçesinde etkili olan sağanak yağışla beraber Domurköy ve Çakıl derelerinde taşkın meydana geldi. Birçok tarım arazisi sular altında kaldı. Domurköy sakinlerinden Selahattin Öztürk ve Hasan Kardaş, taşkın sonra tarla ve bahçelerin sular altında kaldığını ifade ettiler. Hasan Kardaş, “Suyun debisi oldukça fazla. Su, tarla ve bahçelere taştı. Bu taşkın toprağımıza zarar veriyor. Bu suyun önüne gölet yapılırsa Domaniç halkı köyleri ile beraber susuzluktan kurtulur ve faydalanır. Hatta bu güzergah üzerinde Tavşanlı ilçesi bile yararlanabilir. Bunun için göledin bir an önce yapılmasını talep ediyoruz” dedi.
Yaşanan su taşkını sonrası bahçelerin zarar gördüğünü belirten Selahattin Öztürk, “Bu su senelerdir boşa akıyor. Kışın toplanan suyla Çukurca’ya gölet yapıldı. Çamlıca’ya keza aynı şekilde yapıldı. Bu su bu şekilde böyle akar iken buraya yapılmıyor. Ama kışın toplanan kar ve yağmur suyu ile toplanan yerlere gölet yapılıyor. Yazık değil midir? Bu su boşa akmasın” ifadelerini kullandı. İlçede ayrıca Bükerler, Çokköy ve Karaköy'de de tarım arazilerinin sular altında kaldığı belirtildi. Su taşkınlarının ekili arazilerine ve bahçelerine zarar verdiğini belirten köylüler, vaat edilen Domur göletinin bir an önce yapılmasını istiyor. (TY-EFE)
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