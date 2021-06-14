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14 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Dolu yağışı yaylaları vurgu, ekili alanlar zarar gördü

Dolu yağışı yaylaları vurgu, ekili alanlar zarar gördü

Dolu yağışından görüntü

Sparta Su Baskını Dolu Yağışı Akkale Karahisar 

-yayladaki dolunun kürekle toplanması
-bursa klasörüne gönderildi

( BURSA ) BURSA

- Bursa'da dün akşam saatlerinde Uludağ yamaçlarında yaşanan dolu yağışı, yaylalardaki kestaneliklere ve ekili alanlara ciddi zarar verdi. Yaklaşık yarım saat süren yağışın ardından yerler adeta bir buz örtüsü ile kaplandı. Bursa’nın tanınmış kestane tüccarlarından Laz Ziya lakaplı Ziya Başaran, “Ben 54 yaşındayım, burada böyle bir dolu yağışı hiç görmedim. 70 yaşında büyüklerimiz var, onlar da bugüne kadar böyle bir doluya şahit olmamışlar” dedi.
Fındık ve ceviz büyüklüğünde yağan dolu, özellikle Erikli Yaylası'nda etkili oldu. Meteorolojiden uyarı geldi Meteoroloji Genel Müdürlüğü Marmaranın Güney ve Doğusu: İstanbul-Bursa- Kocaeli-Sakarya-Balıkesir-Bilecik-Yalova-Çanakkale'nin doğusu, İç Ege: Kütahya-Afyonkarahisar-Uşak-Denizli-Manisa'nın doğusu, Göller Yöresi: Isparta-Burdur, İç Anadolu'nun Kuzey Batısı: Ankara-Eskişehir-Çankırı, Batı Karadeniz'in Kıyı Kesimleri: Düzce-Zonguldak-Bartın-Kastamonu-Çorum çevrelerinde kuvvetli, Batı Karadenizin iç kesimlerinde Karabük, Kastamonu yer yer çok kuvvetli yağış olacağı konusunda uyardı. Ani sel, su baskını, taşkın, dolu, yağış anında kuvvetli yağış, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olmaları istendi.
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