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3 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
Doğu Karadeniz yaylalarında Haziran ayında kar sürprizi

Doğu Karadeniz yaylalarında Haziran ayında kar sürprizi

Kar yağan yaylalardan görüntü

( TRABZON ) TRABZON

Yağışlı Hava Kar Sürprizi Güneşli Hayvancılık Kar Yağışı 


- Doğu Karadeniz Bölgesi'nde bir kaç gündür etkili olan serin ve yağışlı hava yüksek kesimlerde yerini dün akşam saatlerinde kar yağışına bıraktı. Bir çok yayla sakini Haziran ayının ilk günlerinde yaşanan kar süprizinin ardından bugüne güneşli bir havayla uyandı. Trabzon'un Araklı ilçesinde Erikli mahallesinin yaylası ile Kalecik ve Kızılkaya Yaylası'nda kar etkili oldu. Yine Köprübaşı ilçesine bağlı Taşlı Yaylası da yörede kar yağışının görüldüğü yaylalar arasında yer alırken, Taşlı Yaylası'nda hayvancılık ile uğraşan Faik Hancı gece kar yağışı nedeniyle ahırının çöktüğünü ve erkenden duydukları sesle ahıra koştuklarını söyledi.

Çok sayıda hayvanı telef olmaktan kurtardıklarını ifade eden Hancı, "Sabah da güneş açtı. Burası Karadeniz biz dört mevsimi bir arada ve bir günde yaşarız" dedi.
(YG-ÖS-Y)
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