Doğu Karadeniz’de kış: 478 köy yolu ulaşıma kapandı

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( TRABZON )- Artvin, Rize, Trabzon, Giresun ve Gümüşhane illerinde toplam 478 köy yolu ulaşıma kapandı- Kapalı olan köy yollarını ulaşıma açmak için çalışmalar sürerken, bölgenin en önemli geçiş yollarından olan Zigana Geçidi’nde Karayolları ekipleri geceden bu yana trafiğin aksamaması için çalışma yürütüyor TRABZON



- Doğu Karadeniz Bölgesi’nde dünden bu yana etkili olan kar yağışı sonucunda toplam 478 köy yolu ulaşıma kapandı. Artvin, Rize, Trabzon, Giresun ve Gümüşhane’nin özellikle yüksek kesimlerde kar yağışı etkisini sürdürürken, bölgede kar yağışının Çarşamba gününe kadar il ve ilçe merkezlerinde de etkili olması bekleniyor. Kar özellikle Giresun ve Gümüşhane’de etkili olurken, kapalı köy yollarını açma çalışmaları sürüyor. Bölgenin en önemli geçiş yollarından olan Zigana Geçidi’nde Karayolları ekipleri geceden bu yana trafiğin aksamaması için çalışma yürütüyor. Trabzon Trabzon’da hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kar yağışı, Araklı, Arsin, Çaykara, Hayrat, Köprübaşı, Maçka, Sürmene, Şalpazarı ve Tonya ilçelerinin yüksek rakımlı bölgelerinde etkisini gösterdi. Aralıklarla devam eden kar yağışı öncesinde Meteoroloji’den alınan bilgiler doğrultusunda tüm ekiplerini teyakkuz halinde bulunduran Trabzon Büyükşehir Belediyesi, kar yağışının başlamasıyla birlikte harekete geçerek kar küreme ve tuzlama çalışmalarını başlattı. Kar yağışı nedeniyle Araklı’da 4, Arsin’de 6, Çaykara’da 10, Hayrat’ta 3, Köprübaşı’nda 3, Maçka’da 7, Sürmene’de 2, Şalpazarı’nda 10 ve Tonya ilçesinde ise 12 olmak üzere toplam 57 mahalle yolun ulaşıma kapandı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri mahallelerde günlük yaşamın aksamaması için yol açma çalışmalarını sürdürüyor. Giresun Giresun İl Özel İdaresi’nden alınan bilgiye göre, Giresun merkezde 11, Alucra 26, Bulancak'ta 9, Çamoluk'ta 27, Çanakçı'da 3, Dereli'de 22, Piraziz'de 3, Keşap'ta 9, Şebinkarahisar'da 19, Tirebolu'da 3 ve Yağlıdere ilçesinde de 3 olmak üzere 128 köy ile ulaşım sağlanamıyor. Köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için İl Özel İdare ekiplerince çalışmaların sürdürüldüğü öğrenilirken, Giresun'u iç kesimlerdeki ilçelerle Sivas'la olan kara yolu bağlantısını sağlayan 2 bin 200 rakımlı Eğribel geçinde kar yağışı etkili oluyor. Yörede kar kalınlığı 80 santimetreye ulaşırken, kara yolları ekiplerinin mücadele çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Rize Rize’de yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle 43 köy yolu ulaşıma kapandı. İkizdere ilçesinde 25, Çayeli ilçesinde 6, Merkez ilçede 3, Derepazarı ilçesinde 3 Ardeşen ilçesinde 2, Çamlıhemşin ilçesinde 2 ve Hemşin ilçesinde 2 köy yolu kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı. Rize İl Özel İdaresi’nin hali hazırda bekleyen 67 araç ve 68 personelden oluşan Kardelen ekibi, bölgelerin aciliyet durumlarını göz önüne alarak yol açma çalışmalarını sürdürüyor. Gümüşhane Gümüşhane'de dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışının ardından kar kalınlığı kent merkezinde 5, yüksek kesimlerde 30 santimetre olurken, Gümüşhane merkeze bağlı 63, Kelkit ilçesinde 67, Köse’de 4, Kürtün’de 18, Şiran’da 36 ve Torul ilçesinde 17 olmak üzere il genelinde toplam 205 köy yolu ulaşıma kapandı. Ekipler, sabahın erken saatlerinden itibaren özellikle diyaliz hastalarının bulunduğu köyleri önceliklendirerek karla mücadele çalışmalarına başladı.

Karayolu yol ağında bulunan Gümüşhane-Trabzon arasındaki Zigana dağı, Gümüşhane-Şiran arasındaki Tersun dağı, Gümüşhane-Bayburt arasındaki Vauk dağı, Gümüşhane-Kelkit arasındaki Pekün dağı, Gümüşhane-Yağmurdere arasındaki Kostan dağı, Gümüşhane-Köse arasındaki Köse dağı geçitlerinde de kar yağışı nedeniyle ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğü, zaman zaman ulaşımda güçlükler yaşandığı, sürücülerin çekme halatı ve zincirsiz yola çıkmamaları gerektiği bildirildi.

Artvin Artvin’de yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle Şavşat ilçesinde 20, Ardanuç İlçesinde 16 ve Yusufeli ilçesinde 9 olmak üzere toplam 45 köy yolu ile kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı. Artvin İl Özel İdaresi’nin ekipleri tarafından yol açma çalışmaların aralıksız devam ettiği öğrenildi. (BK-ÖS-Y)



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