Doğu Anadolu için korkutan deprem uyarısı

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( KOCAELİ -ÖZEL)- Birçok depremi önceden bilen Deprem Araştırmacısı Ahmet Yakut:- "Bu yıl yine Doğu'yu konuşacağız"- "Palu-Hazar ve Bingöl-Yedisu faylarının mutlaka incelenmesi gerekiyor. Bu fay hattı, 6.5 ve üzeri büyüklüğünde deprem üretebilir" KOCAELİ



- Yaptığı analizlerle birçok depremi önceden bilen Deprem Araştırmacısı Ahmet Yakut, bu yıl içerisinde Doğu Anadolu Bölgesi'nde deprem olabileceğini öngördü. Palu-Hazar ve Bingöl-Yedisu faylarının mutlaka incelenmesi gerektiğini kaydeden Yakut, bu fay hattının 6.5 ve üzeri büyüklüğünde deprem üretebileceğini dile getirdi.’Asrın felaketi’ olarak tanımlanan 17 Ağustos 1999 depreminde çok sayıda akrabasını kaybeden ve daha sonra deprem araştırmacısı olan Ahmet Yakut, evinde kurduğu sistemden deprem ile ilgili bilgi sağlayan internet sitelerinden elde etiği verilerle hesaplamalar yaparak, birçok depremi önceden tahmin ediyor. Yaptığı araştırmalar neticesinde bu yıl Doğu Ana Bölgesinde deprem olabileceğini öngören Yakut, Palu-Hazar ve Bingöl-Yedisu fayları üzerine 6.5 ve üzeri büyüklüğünde deprem yaşanabileceğini söyledi.



"2021’e damga vuracak iki deprem bölgesi Endonezya ve Şili olabilir"Bu yıl içinde olması tahmin edilen depremler hakkında açıklamalarda bulunan Yakut, "Geçen günlerde yaptığım canlı yayında, "Çin, Endonezya, Filipinler başta olmak üzere hem uzak doğuya, hem de Güney Amerika’daki Şili ülkesine bakmak lazım" dedim. Büyük deprem parametresi vardı. Canlı yayından 2 saat sonra da 7.4’lük Çin depremi meydana geldi. Pasifik ateş çemberi uzun zamandır sessiz. Bugün Güney Amerika Peru, Şili başta olmak üzere Filipinler, Endonezya bence bu yılın konuşulacak iki ülkesi olacak. Orada 7 ya da üzeri büyüklüğünde art arda depremler gelirse şaşırmam. Uzun zamandır Pasifik ateş çemberi dediğimiz hatta derin depremler meydana geliyor, 2021’e damga vuracak iki bölgenin Endonezya ve Şili olacağını düşünüyorum" dedi.

"Haziran ve sonrasında dünya sismik bir hareketlilik içerisine girebilir"Yakut, Endonezya ve Şili’de 7’nin üzerinde 7.4, 7.7 büyüklüğünde depremlerin meydana gelebileceğini ifade ederek, "Büyük ihtimalle öyle görünüyor. Çin’de de öyle olmuştur. Tabii ki her şeyi bilen Allah’tır ama elimizdeki veriler bunu gösteriyor. Bu sene özellikle Haziran ayının ortasından sonra dünya sismik bir hareketlilik içerisine girebilir" diye konuştu.

Araştırmacıdan doğu açıklamasıBu yıl Türkiye’de meydana gelmesi öngörülen depremleri de açıklayan Yakut, "Uzak Doğu Asya’da ya da Doğu Asya’daki meydana gelen depremler, İran depremleri gösteriyor ki; bu sene yine doğu bölgesini konuşacağız. Bingöl civarı, yakın çevresindeki Elazığ. Buralarda sadece orta ölçekli 3’lük, 4’lük değil de belki 5 küsurluk depremler görebiliriz. Son depremlere baktığımızda, 2 gün önce yaşanan Osmaniye depremi ve dün yaşanan Adana depremi sonrasında Kahramanmaraş civarında, 4’lük 4.5’lik depremlerle bir hareketlilik başlayabilir. ‘Doğu Anadolu fayı canlandı’ dediler. Herkesin kafasında böyle bir algı var. Uzun zamandan beri ’Adıyaman Gölbaşı ve Kahramanmaraş Türkoğlu- Pazarcık hattında büyük deprem bekliyoruz’ dediler ama Doğu Anadolu Fay Zonu bildiğiniz gibi Kuzey Anadolu kadar aktif bir fay değil ama başladığı zamanda da kendini takır takır kıran bir fay. Ben Kahramanmaraş civarında 1514’lü yıllardan bu yana beklenen depremi değil de 4’lük, 5’lik rutin depremler olabileceğini söyleyebilirim. Ama bu sene Kahramanmaraş civarında 6’lık veya 6’ının üzerinde deprem beklemem. Benim korkum Ocak 2020’de Sivrice -Doğanyol segmentinde yaşanan 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası, Palu - Hazar hattı ve Bingöl kısmına bakmak lazım diye düşünüyorum. ‘Bu sene nerede büyük bir deprem olur?’ diye soracak olursanız ben hep doğuyu söylerim. Bu sene de doğu derim. Ve bu sene Akdeniz açıklarını da konuşacağımızı söyleyebilirim" şeklinde konuştu.

6.5 üzeri deprem yaşanabilirPalu-Hazar ve Bingöl-Yedisu faylarının mutlaka incelenmesi gerektiğini vurgulayan Yakut, bu fay hattının 6.5 ve üzeri büyüklüğünde deprem üretebileceğini kaydetti.



