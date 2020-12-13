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13 Aralık 2020 Pazar günü yayınlandı
Doğaseverlerin uğrak yeri olan Kırcaali Yaylası, kısıtlamalarda diğer canlılara hayat oluyor

Doğaseverlerin uğrak yeri olan Kırcaali Yaylası, kısıtlamalarda diğer canlılara hayat oluyor

Drone görüntüsü

Karya 

-Yaylada otlayan koyunlar

( SAKARYA -DRONE) SAKARYA

- Sakarya’da şehir merkezine de yakınlığı ile ön plana çıkarak doğaseverlerin uğrak yeri olan Kırcaali Yaylası, kısıtlamalarda diğer canlılara hayat oluyor. Her mevsim ayrı güzellikler sunan yayla havadan görüntülendi. Sapanca Gölü manzarası ve temiz havası ile birlikte Sakarya’nın eşsiz güzelliklerinden biri olan Kırcaali Yaylası havadan görüntülendi. Şehir merkezine yakınlığı ile de ön plana çıkan yayla doğaseverlerin uğrak noktası haline gelmiş durumda. Serdivan ilçesinde bulunan yayla, şehrin sessiz günlerinde diğer canlılara hayat oldu. Şehir gürültüsünden kurtularak, farklı bir hava almak isteyenlerin uğrak noktası haline gelen Kırcaali Yaylası ayrıca doğal güzellikleri ile fotoğraf tutkunları için de her mevsim ayrı güzellikler sunuyor.
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