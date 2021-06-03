Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
3 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
Doğal yaşamı koruyarak aile bütçelerine katkı sağlayacaklar

Doğal yaşamı koruyarak aile bütçelerine katkı sağlayacaklar

Serdivan Belediyesi tarafından hazırlanan video

Karya Mobil Uygulama Irak 

-Video ile birlikte projenin anlatımı
-Mobil kazanç aracı

( SAKARYA )- Serdivan’da atıklar kazanıma dönüşüyor- Hizmete alınan ‘Mobil Atık Kazanım’ aracı mahallelerde israfı önleyecek SAKARYA

- Serdivan Belediyesi hedeflerinin “Sıfır Atık” olduğunu belirterek Sakarya’da bir ilke imza attı. Hizmete alınan “Mobil Atık Kazanım” aracı mahallelerde gezerek, geri dönüştürülebilecek ürünleri ekonomiye kazandıracak, vatandaşlar ise proje kapsamında topladıkları atıkların ağırlığına göre aile bütçelerine katkı sağlayacak. 5 Haziran Dünya Çevre Günü ve Koruma Haftası öncesi yapılan açıklamada “Atık Kazanım” adı verilen projeyle birlikte, Serdivan Belediyesi geri dönüştürülebilecek ürünleri ekonomiye kazandırırken, vatandaşlar da ekonomik olarak kazanç sağlayacak, dendi. Sürdürülebilir çevre adına, akıllı belediyecilik anlayışıyla hizmete devam ettiklerini vurgulayan Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, gelecek nesillere temiz bir çevre bırakmanın öncelikleri olduğunu söyledi.

Geri dönüşümü mümkün atıkların çöpe gitmesinin, kaynakları kısıtlı dünyada en büyük israf olduğunu ifade eden Başkan Alemdar, “Her hanede geri dönüşmesi mümkün, yeniden değerlendirilebilir, ekonomiye kazandırılabilir tonlarca hammadde çöpe giderek israf ediliyor. Bu tüketim sonucunda ülkemiz ekonomik kaynaklarını dünyamız ise doğal kaynaklarını kaybediyor. Biz de vatandaşımızla el ele vererek bu gidişata dur demek istiyoruz” dedi.
Hizmete alınan “Mobil Atık Kazanım” aracının belli periyotlarla Serdivan’ın tüm mahallelerinde çalışacağını belirten Başkan Alemdar, “Vatandaşımız telefonlarına yükleyecekleri uygulama ile çok kolay bir şekilde bu projeye dahil olabilecek. Yapılması gereken tek şey; metal, plastik, kağıt gibi geri dönüştürülebilir evsel atıklarını ayrıştırarak mobil atık kazanım aracına teslim etmek. Topladıkları atıkların ağırlığına göre kazanacakları puanlar mobil uygulamalarındaki hesap bakiyelerine yüklenecek. Bu puanları anlaşmalı noktalarda harcayabilecekler. Bu projede hem Serdivanınız hem de Serdivanlı hemşehrilerimiz kazanacak” diye konuştu.
Nihai hedefin; daha yaşanabilir bir dünya olduğunu sözlerine ekleyen Başkan Alemdar, doğaya saygısı olan, çevre bilinci anlayışıyla yetişen bir nesle örnek olmak ve geleceğin Serdivanını birlikte inşa etmek olduğunu ifade etti.
(BCT-
İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Irak'ta Parlamento Binası BasıldıIrak'ta Parlamento Binası Basıldı
Suriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe KarşıSuriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe Karşı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement