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22 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Doğada nadir görülen Vaşak‘ı 'gel buraya gel’ diyerek çağırdı

Doğada nadir görülen Vaşak‘ı 'gel buraya gel’ diyerek çağırdı

muhtarın vaşak'ı cep telefonuyla görüntülemesi

( SİVAS )-Doğada nadir görülen vaşağı görüntüleyen muhtar, vahşi hayvanı ‘gel buraya gel’ diyerek yanına çağırdı SİVAS

Köy Muhtarı Vaşak Vaşaklar Cep Telefonu Hayvan 


- Doğada nadir görülen vaşağı görüntüleyen muhtar, vahşi hayvanı ‘gel buraya gel’ diyerek yanına çağırdı. Sivas'ta geçmişte doğada bile nadir görülen vaşaklar son yıllarda insanların yaşam alanlarında sıklıkla görülmeye başlandı. Doğada nadir görülen ve nesli tükenmekte olan vaşak, Sivas’ın merkeze bağlı Eğribucak köyünde köy muhtarı Fatih Durna tarafından görüntülendi. Köy muhtarı vaşağı, arılıktan çıkarken cep telefonuyla görüntülemeyi başardı. Görüntü çektiği esnada vaşağın dikkatini çekmeye çalışan muhtarın vahşi hayvanı ‘gel buraya gel’ diyerek yanına çağırması gülümsetti.
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