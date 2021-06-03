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3 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
Doğada bulunan yavru puhu koruma altına alındı

Doğada bulunan yavru puhu koruma altına alındı

puhudan görüntü

Hayvan Barınağı Çekim Bulduk Hayvan Irak 

-Yavru puhunun teslim edilmesi
-açıklamalar ve genel detaylar

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- Çorum’un Laçin ilçesinde doğada bulunan yavru puhu koruma altına alındı. Laçin ilçesinde bulunan Yeşil Göl’de fotoğraf çekimi yapan Ahmet Erdem bu esnada yerde uçamayan bir yavru puhu oldu. Tüm aramalara rağmen yavru puhunun yuvasını bulamayan Erdem, talihsiz kuşu koruma altına alarak Çorum Belediyesi Veteriner işleri Müdürlüğüne teslim etti. Bölgede fotoğraf çekimi yaparken yavru puhuyu bulduklarını dile getiren Erdem, “Yuvasını aradık ancak bulamadık. Veteriner İşleri Müdürlüğü’müzle irtibata geçerek bilgi verdik. Yuvadan düşen kuşun yaşamayacağını ifade ettiklerinde yavru puhuyu da yanımıza alarak Çorum’a döndük. Bir gece evimizde misafir ettikten sonra simdi de hayvan barınağına teslim ettik” dedi.
Babasıyla birlikte kuşu görevlilere teslim eden minik Ekin Erdem ise, “Babamla baykuşu getirdik. Amcalara teslim ettik. Onunla oyun oynadık” ifadelerini kullandı. Veteriner hekim Mehmet Gültekin, yavru puhunun yaptıkları muayenesinde herhangi bir sağlık sorunu olmadığını kaydetti.
Gültekin, “Yaşamını yalnız başına devam ettiremeyeceği için burada bakımını üstleneceğiz. Gerekli bakımlarının yapılması ve büyüyerek uçacak hale gelmesinin ardından puhumuzu doğal ortamına bırakacağız” ifadelerini kullandı. (MMY-KA
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