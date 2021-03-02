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02 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Doğa tutkunu genç yabani hayvanlar için doğaya yem bırakıyor

Doğa tutkunu genç yabani hayvanlar için doğaya yem bırakıyor

-Yalnızçam ormanlık alanına bırakılan yem

Kış Turizmi Ormanlı Yabani Hayvanlar Doğal Yaşam Alanı Hayvan 

--Keklikler için karla kaplı alanlara ekmek, arpa ve buğday bırakılması
--Gönüllü doktora öğrencisi Çağdaş keçeci ile röp.
-DETAYLAR

( ARDAHAN ) ARDAHAN

- Doğa tutkunu Çağdaş Keçeci, soğuk kış aylarında aç kalan yaban hayvanları için kendi imkanları ile aldığı yiyecekleri doğaya bırakıyor. Ardahan’da bulunan Yalnızçam ormanları, boz ayı, vaşak, kurt, tilki başta olmak üzere birçok yaban hayvanına doğal yaşam alanı sunuyor. Kar yağışıyla beyaza bürünen ormanda yaban hayvanlarının çetin kışta aç kalmaması için gönüllü doktora öğrencisi Çağdaş Keçeci, doğaya yiyecek bırakıyor. Özellikle kış aylarında düzenli olarak doğaya yem bırakan Keçeci, araç yolundan sonra yaban hayatının yoğun olduğu bölgelere ulaşabilmek için yaklaşık 2 ile 2,5 kilometre yürümek zorunda kalıyor. Yalnızçam ormanlarının farklı türlerden birçok yaban hayvanına ev sahipliği yaptığını ifade eden Keçeci, "Yalnızçam yalnızca kış turizmiyle değil yaban hayatıyla da önemli bir yerdir. Burada ayı, kurt, vaşak, tilki ve birçok kuş türü yaşamını sürdürüyor. Yaban hayvanlarının kendi doğalarında rahat bir şekilde yaşamlarını sürdürebilmeleri için evde kullanmadığımız yiyeceklerimizi biriktiriyoruz. Bunun yanı sıra etçil hayvanlar için sakatat, kuşlar için ise arpa, buğday ve bayat ekmek alıyoruz. Gerekli gıda desteğini hayvanların ulaşabileceği yerlere bırakıyorum." dedi.
(OY-AT)
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