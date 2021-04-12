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12 Nisan 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Doğa sessiz kaldı, ayılar ve yaban keçileri vadilere indi

Doğa sessiz kaldı, ayılar ve yaban keçileri vadilere indi

Anne ve yavru ayılar

Keçi Ormanlı Zindik Sokağa Çıkma Yasağı Yavru Ayılar 

-Erkek yaban keçileri

( TUNCELİ ) TUNCELİ

- Tunceli’de Covid-19 nedeniyle alınan tedbirler, uygulanan kısıtlamalar nedeniyle doğa boş kalınca, ayılar ve yaban keçileri vadiye indi. Ülke genelinde bir çok ilde olduğu gibi Tunceli’de de Covid-19 nedeniyle Pazar günleri sokağa çıkma yasağı ile diğer günlerde çeşitli kısıtlama ve tedbirler sürüyor. Cumartesi geceden, Pazartesi sabahına kadar kısıtlamanın sürdüğü kentte, araç trafiği olmayınca bir anne 2 yavru boz ayı, Munzur Vadisi’ne kadar inerek yiyecek aradı.Yiyecek arayan ayılar görüntülenmelerine aldırış etmeyerek bir süre gezindikten sonra ormanlık alana giderek gözden kayboldu. Ayrıca çiftleşme mevsimi sona eren erkek yaban keçileri de vadilerde görüntülendi. Tekeler, karınlarını doyurduktan sonra zirvelere doğru yol aldı. Hem yaban hayatı hem de doğal zenginliği ile dikkat çeken kentte, benzer görüntülerin son 1 yıl içerisinde sık sık yaşandığı aktarıldı. (ET-HİV-
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