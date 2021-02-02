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02 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
- Doğa koruma ekiplerini bekleyen tilkiler dikkat çekti

- Doğa koruma ekiplerini bekleyen tilkiler dikkat çekti

Doğaya yem bırakan görevliler

Kamera Kaymakamlık Kar Yağışı Hayvan Irak 

-Kamerayla kayıt altına alınan tilkiler

( TUNCELİ ) TUNCELİ

- Tunceli’de yoğun kar yağışı nedeniyle yiyecek arayan tilkiler, doğaya yem bırakan görevlileri beklerken görüntülendi. Tunceli’de çetin geçen kış koşulları nedeniyle Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekipleri tarafından memeliler ve kanatlı hayvanlar için doğaya düzenli olarak yem bırakılıyor. Tunceli Valiliği ve kaymakamlıkların da destek verdiği çalışma kapsamında tedarik edilen 30 tonluk yemin 10 tonlu bölümü kent genelinde belirlenen alanlara bırakıldı. Doğaya yaban hayvanları için yem bırakan görevliler, yollarını gözleyen tilkilerin o anlarını da kamerayla kayıt altına aldı.Ekiplerin belirli periyotlarla 20 ton yemi doğaya bırakacağı belirtildi. (ET-HİV-
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