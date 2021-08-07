-Kanyonda sarp kayaların oluşturduğu derin yarıklar

-Kanyon içinden geçen akarsu

-Akarsuda yürüyüş yapan vatandaşlarla röportaj

-Yapımcı ve yönetmen Erol Koçan, röportaj



( TOKAT -ÖZEL) TOKAT



- Tokat’ın Reşadiye ilçesinde bulunan doğa harikası Zinav kanyonu keşfedilmeyi bekliyor. Tokat’ın Reşadiye ilçesine bağlı Yolüstü köyü sınırları içinde bulunan Zinav Kanyonu yaklaşık 380 metre derin yarıkları içinde barındırıyor. Kuzey Anadolu fay hattı üzerinde bulunan kanyonda derinliği 1 ile 4 metre arasında bulunan 7 tane çağlayan bulunuyor. Zinav Gölü tabiat parkının bir parçası olan kanyon bir çok canlı türünün doğal yaşam alanı içerisinde yer alıyor. Dünya doğal mirası içinde potansiyeli yeni fark edilmeye başlayan doğa harikası ekstrem sporcuların dikkatini çekiyor. Sporcuların yanı sıra vatandaşlarda bölgeyi kendi imkanları dahilinde gezebiliyor. Bunaltan sıcak havalarda vatandaşlar kanyonun içinden geçen akarsuda yürüyerek serinliyor. Yapımcı ve yönetmen Erol Koçan, yaz tatilini geçirdiği memleketi Reşadiye ilçesinde doğa harikası kanyona dikkat çekti. Koçan, 2014 yılında kanyonu keşfederek filmine kullandığını kaydetti.

İnsanların gezebileceği, içinde akarsu barındıran kanyonun yükseklik ve doğal oluşumu ile diğer kanyonlardan farklı olduğunu belirten Koçan, “Bu kanyonun bölgeye, turizme vereceği desteği kestirmiyorum. Sayın Valimiz Ozan Balcı’nın burayla ilgili bir çalışması olduğunu öğrendim. Bu bizleri ziyadesi ile bizleri mutlu etti. Buranın Türkiye’ye Dünya’ya tanıtılması gerektiğini düşünüyorum” dedi.

Koçan, kanyonun keşfedilmeyi beklediğini ifade ederek, “Kanyon, Türkiye’nin yürünebilir içinden su akan, olabildiğince dar ve olabildiğince yüksek olan en uzun kanyonu. O nedenle buranın tanıtımının yapılarak insanların bu güzelliği görmelerini sağlamalıyız. Bu anlamda bizlere düşen bir görev olursa seve seve yapmaya hazırım” diye konuştu.



