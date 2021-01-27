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27 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Doğa harikası lagün mikrop saçıyor

Doğa harikası lagün mikrop saçıyor

Drone ile lagünün sularının çekilmiş görüntüsü

Köpek Hayvan 

-Aktüel lagünün kirlilik görüntüsü
-Gamze Bozkaya röportaj
-Detaylar

( ADANA -ÖZEL-DRONE)- ’Kesin korunacak hassas alan’ olarak tescil edilen Akyatan Lagünü’nün suları çekildi, çöp yuvası oldu ADANA

- Adana’nın Karataş ilçesinde bulunan ve ’kesin korunacak hassas alan’ olarak tescil edilen Akyatan Lagünü mikrop saçıyor. Lagünün kuraklık nedeniyle sularının çekildiği, içerisinin çöp yuvası olduğu ve ölü hayvanların bulunduğu görüldü.
Göçmen kuşların Türkiye’deki dinlenme ve beslenme yerleri arasında önemli bir yeri bulunan ve geçen yıl 41 türden 125 bin 936 kuşa ev sahipliği yapan lagünün kuraklık nedeniyle suları çekildi.Geçmiş yıllara göre suların yaklaşık 10-15 metre çekildiği görülen lagünün Kapı Mahallesi tarafındaki bölümü çöplüğe dönüştü. Öte yandan, doğa harikası lagünün suların çekildiği bölümünde ölü köpek ve kuş gibi hayvanların bulunması dikkat çekti.Flamingoların fotoğrafını çekmek için lagüne geldiğini söyleyen Gamze Bozkaya, “Bu sene hayretler içerisindeyim. Sular çekilmiş, çeşitlilik azalmış” dedi.

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