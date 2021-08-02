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Doğa harikası Kıpız Kanyonu ziyaretçilerini bekliyor
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2 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Doğa harikası Kıpız Kanyonu ziyaretçilerini bekliyor

Doğa harikası Kıpız Kanyonu ziyaretçilerini bekliyor

-Kanyondan görüntüler

Kanyon Yabancı Turist Ziyaretçiler Saklı Cennet Turist 

--Akan sudan görüntüler
--Ziyaretçilerden görüntüler
--Erhan Aladağ ile röportaj
--Yasin Kaya ile röportaj
--diğer detaylar

( KAYSERİ -ÖZEL) KAYSERİ

- Kayseri'nin Develi ilçesinde 45 kilometre mesafedeki Avlağa Kıpız Kanyonu, iki dağın arasından akan buz gibi suyu ve ormanıyla ziyaretçilerini bekliyor. Develi'ye 45 kilometre uzaklıkta bulunan Avlağa Kıpız Kanyonu, doğasıyla görenleri kendine hayran bırakıyor. Yerli ve yabancı turistlerin sık sık ziyaret ettiği kanyona gelen Erhan Aladağ, "Kayseri’den Kıpız Vadisini gezmeye geldik. Kayseri’ye yaklaşık 100 km uzaklıkta. Harika bir yer. Herkesin gelip görmesini tavsiye edeceğimiz bir yer ve adeta saklı cennet. Bu gördüğünüz doğa harikası yer Develi’mizde bulunan Kıpız Vadisidir. Herkesin gelip görmesi gereken bir yer" şeklinde konuştu.
Yasin Kaya ise, "Burası cennetten bir yer gibi. Herkesin gelip görmesini isteriz. Burası, Avlağa Mahallesi'nden başlayıp 16 kilometre boyunca Erikli Deresine kadar uzanan bir vadi. Herkesin bu güzel doğayı görmesini isteriz" dedi.
(AG-Y)
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