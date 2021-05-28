Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
Doğa harikası Istrancalar’da görsel şölen

Doğa harikası Istrancalar’da görsel şölen

Drone ile görüntüler

Irak 

-Yerden çiçek, arı, kaplumbağa ve dere görüntüler

( KIRKLARELİ - DRONE)- Istrancalar yaz aylarını gelişiyle yeniden uyanışa geçti- Istrancalar dağları drone ile görüntülendi KIRKLARELİ

- Kırklareli’nin doğa harikalarından biri olan Yıldız dağları olarak da bilinen Istrancalar yaz aylarını gelişiyle yeniden uyanışa geçti. Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte yeşillenen doğa harikası Istrancalar çam, saçlı meşe ve Istranca meşesi gibi pek çok meşe türüne ev sahipliği yapıyor. Özellikle orman kuşları için önemli bir üreme alanı olan Istrancalar, önemli kuş türlerinden, yılan kartalı ve alaca sinekkapan gibi kuş türlerinin bulunmasından dolayı önemli ve korunması gereken doğal alanlar arasında bulunmakta. Doğa yürüyüşçülerinin uğrak noktalarından biri olmasının yanı sıra kamp düşkünlerinin de vaz geçemediği noktalardan biri. Doğa severler ve fotoğrafçılar tarafından sıkça ziyaret edilen Istrancalar eşsiz tabiatıyla görenleri kendine hayran bıraktırmaya devam ediyor. (HÇ-
İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Irak'ta Parlamento Binası BasıldıIrak'ta Parlamento Binası Basıldı
Suriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe KarşıSuriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe Karşı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement