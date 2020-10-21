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( ERZİNCAN - DRONE) Doğa harikası Girlevik Şelalesi "nitelikli doğal koruma alanı" oldu ERZİNCAN



- Erzincan'ın Çağlayan beldesinde bulunan ve her mevsim ziyaretçilerine ayrı bir manzara sunan Girlevik Şelalesi, "Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı" olarak tescil edildi. Erzincan 'da, Munzur Dağı eteklerinden gelen buz gibi suların 40 metreden döküldüğü Girlevik Şelalesi, doğal güzelliği ve serin havasıyla, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Girlevik Şelalesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünün tescillenen alanlara ait koordinat ve parsel bilgilerinin de yer aldığı ilanlara göre "Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı" olarak tescil edildi. "Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı" ve "Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı" olarak tesciline ilişkin ilanlar Resmi Gazete'de yayımlandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünün tescillenen alanlara ait koordinat ve parsel bilgilerinin de yer aldığı ilanlara göre, Kars'ın Susuz ilçesinde bulunan Aygır Gölü Doğal Sit Alanı, "Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı" ve "Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı" olarak tescillendi. Erzincan'ın merkez ilçesi, Girlevik Şelalesi Doğal Sit Alanı da "Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı" olarak tescil edildi. Burada "Kesin Korunacak Hassas Alan"a ait tescil işlemleri ise devam ediyor. Ardahan'ın merkez ve Hanak ilçelerindeki Ardahan Ormanları Putka-Gölbaşı Gölü Doğal Sit Alanı ise "Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı" olarak belirlendi. (AA-AA)



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