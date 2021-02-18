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18 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
Diyarbakır güne beyaz örtüyle uyandı

Diyarbakır güne beyaz örtüyle uyandı

Kar yağışının sürmesi

Ölümsüz Uçak Seferleri Çekim Tarihi Surlar Kar Yağışı 

-Surların etrafındaki parklardan görüntü
-Vatandaşların öz çekim yapması
-Genel ve detay

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Diyarbakır'da dün gece aniden bastıran yoğun kar yağışı sabah saatlerinde etkisini artırarak devam etti. Yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, tarihi surların etrafı beyaza büründü. Bazı uçak seferlerinde ise rötar yaşandı. Diyarbakır'da dün gece saatlerinden itibaren aniden bastıran kar yağışı şehri bir anda beyaza bürüdü. Yoğun kar yağışı sebebi ile hayat durma noktasına gelirken, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi yer alan tarihi surların etrafındaki parklar beyaza büründü. Beyaza bürünen parklarda bazı vatandaşlar çocukları ile birlikte öz çekim yaparak anı ölümsüzleştirdi. Uçak seferlerinde aksama yaşandı Kar yağışı nedeni ile uçak seferlerinde rötar yaşanırken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, meydana gelmesi muhtemel buzlanma, don olayı, tipi şeklinde kar yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.
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