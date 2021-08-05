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Diyarbakır’da sağanak etkili oldu
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5 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
Diyarbakır’da sağanak etkili oldu

Diyarbakır’da sağanak etkili oldu

Trafikte seyreden araçlar

Yağmur Su Akalan Sağanak 

-Yağmur görüntüsü
-Genel ve detay

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Diyarbakır’da aniden bastıran sağanak, vatandaşları hazırlıksız yakaladı, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, yağmurla birlikte serinleyen vatandaşlar sevindi. Diyarbakır’da öğle saatlerinden sonra aniden bastıran sağanak etkili olurken, sıcak havanın hakim olduğu kentte yaklaşık yarım saat süren yağmurla havanın serinlemesi, vatandaşları sevindirdi. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise, kapalı yerlere sığınırken, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Kısa süreğine zaman zaman trafikte zaman zaman aksamalara neden olan yağmurun ardından tekrar güneş açtı.
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