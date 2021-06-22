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22 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
- Diyarbakır’da baz istasyonu, dev karpuz maketi ile kamufle edildi

- Diyarbakır’da baz istasyonu, dev karpuz maketi ile kamufle edildi

Kavşaktan görüntü

Baz İstasyonları Baz İstasyonu Esnaf 

-Dev baz karpuz heykelinden görüntü
-Mehmet Ali Akkuş konuşması
-Genel ve detay
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-Görüntü 220621_DIYARBAKIR_KARPUZ_GORUNUMLU_BAZ_ISTASYONU kodu ile Diyarbakır ftp montajtunel klasöründen geçildi

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Diyarbakır’da bir kavşağa yapılan baz istasyonu, dev karpuz ve sur maketi ile kamufle edildi. Çevre esnafı baz istasyonlarının kentin figürleri ile kamufle edilmesine tepki gösterdi. Diyarbakır'da bazı kavşaklara baz istasyonu konulması çalışmalarına başlandı. Yeni yapılan baz istasyonları, Diyarbakır karpuzu ve surlar ile kamufle edildi. Diyarbakır karpuzu figürüyle baz istasyonunun kamufle edilmesinin kabul edilir bir şey olmadığını belirten esnaf Mehmet Ali Akkuş, "Burada bulunan vatandaşların karşı çıkması üzerine şuanda karpuz içerisinde kamufle edilmesini göz boyama olarak görüyorum. Bunun ilerde insan sağlığına yönelik nereye varacağını kestiremeyiz. Diyarbakır’a özgü karpuz figürünün bu şekilde kullanılmasına karşıyız. Biz bu baz istasyonunu istemiyoruz" diye konuştu.
Kentte daha önce karpuz içindeki çocuk ve baklava tepsisi tutan adam maketleri tepki toplamıştı. (SI-YRT-
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