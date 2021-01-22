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22 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Diyarbakır’da aç kalan kuş sürüleri yollara indi

Diyarbakır’da aç kalan kuş sürüleri yollara indi

Cep telefonu görüntüsü

Karayolları Kamera Kuş Sürüsü Cep Telefonu Kar Yağışı 

-Kuş sürüsünden görüntüsü
-Karayolundan görüntüsü

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Diyarbakır’ın Bismil ilçesi kar yağışı sonrasında beyaz örtüyle kaplandı. Doğada yiyecek bulamayan binlerce kuş yollara inerek yiyecek bulmaya çalıştı. Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde kar yağışının durmasının ardından yiyecek arayışına giren binlerce kuş, karayollarını mesken tuttu. Batman-Diyarbakır karayolu üzerinde görülen kuş sürüsü kondukları yol kenarlarında beslenmeye çalıştı. Karayolunu siyaha çeviren kuş sürüleri, seyir halinde olan araçlar için de tehlike oluşturdu. Sürücüler, yaklaştıklarında aniden havalanan kuşlara çarpmamak için yoğun çaba gösterirken, araçların çarptığı bazı kuşlar telef oldu. bu anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.
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