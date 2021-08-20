Diyarbakır’da 50 yıllık karakol binası kontrollü yıkıldı

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( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR



- Diyarbakır’da depreme dayanıksız olan ve yıkım kararı verilen 50 yıllık Çarşı Karakolu binası güvenlik önlemleri altında yıkıldı. Karakol binası Sur ilçe emniyet müdürlüğü binası olarak kullanılırken, taşınma işlemlerinin ardından yıkımı yapıldı. Diyarbakır’ın merkez Sur ilçesi Gazi Caddesinde bulunan ve daha önce Çarşı polis karakolu olarak kullanılan ve ardından ilçe emniyet müdürlüğü olarak faaliyetine devam eden bina depreme dayanaksız olduğu gerekçesiyle yıkım kararı verildi.

Binada bulunan eşyaların taşınmasının ardından yıkım işlemleri başlanırken, karakolun yıkılması sırasından çevrede güvenlik önlemleri alındı. 50 yıllık olduğu tahmin edilen karakol binasının yerine çocuk oyun parkı yapılacağı öğrenildi. (SI-

