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07 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Diyarbakır’da 2 bin 121 fidan toprakla buluştu

Diyarbakır’da 2 bin 121 fidan toprakla buluştu

Ağaç dikiminden görüntü

Ormana Bild Efes Allah Öğrenciler 

-Vali Münir Karaloğlu’nun ağaç dikmesinden görüntü
-Öğrencilerden görüntü
-Vali Münir Karaloğlu açıklaması
-Eylül Kuşkanadı açıklaması
-detay görüntüler

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu’nun 21 Ocak 2021’de başlattığı '21’de buluşalım' etkinliğinde oluşturulacağı bildirilen hatıra ormanının ilk fidanları toprakla buluştu. Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu'nun 21 Ocak 2021'de başlattığı '21’de buluşalım' etkinliğinde oluşturulacağı belirtilen hatıra ormanının ilk fidanları toprakla buluştu. Büyükşehir Belediyesi, '21'de buluşalım' etkinliğine ilişkin paylaşım ve beğeni yapan vatandaşlar adına Diyarbakır21 Hatıra Ormanının çalışmalarını tamamladı. Yenişehir ilçesinde bulunan Barış Ormanında ayrılan alanda ilk etapta 2 bin 121 fidanın dikimi Vali Münir Karaloğlu ve öğrencilerin katıldığı etkinlikle gerçekleştirildi.
Vali Karaloğlu, bugün bu güzel bahar gününde 21’de buluşma kampanyasının sonucu olarak bu etkinliği yaptıklarını söyledi.

Vali Münir Karaloğlu, "Bugün toprakla bulaştıracak fidanlarımız ağaca dursun ormana dönüşsün. Diyarbakır’ımızda, ülkemizde yemyeşil olsun inşallah. Diktiğimiz her fidan, diktiğimiz her ağaç geleceğe bir nefes, gelecek nesillere bugünden ulaştırdığımız bir selam olarak görüyoruz. Belediyeler olarak bizler, ağaçlandırmaya, yeşillendirmeye çok önem veriyoruz. Bakın bahar geldi. Diyarbakır sokakları, caddeleri, kavşakları, refüjler cıvıl cıvıl oldu. 3 milyon üzerinde mevsimlik çiçekleri Diyarbakır’da, toprakla buluşturduk" dedi.
Ağaç diken öğrencilerden Eylül Kuşkanadı, ağacı öncelikle nasıl dikeceklerini öğrendiklerini, daha sonra arkadaşıyla birlikte ağaç diktiklerini söyledi.

Kuşkanadı, ileri de ağacına bakmaya geleceğini kaydetti.
Ağaç dikimine katılan öğrenciler, daha sonra diktikleri ağaçlara isimlerini ve dileklerini astı.
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