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DİSKİ, selden etkilenen Arhavi’de çalışmalarını sürdürüyor
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5 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
DİSKİ, selden etkilenen Arhavi’de çalışmalarını sürdürüyor

DİSKİ, selden etkilenen Arhavi’de çalışmalarını sürdürüyor

Ekiplerin çalışmalarından görüntü

Sağanak Yağış Geçmiş Olsun Sel Felaketi Felaket Sağanak 

-İncelemelerin yapılması
-Genel ve detay

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, selden etkilenen Artvin’in Arhavi ilçesinde kanal temizlik çalışmalarına devam ediyor. DİSKİ, ilçede sağanak yağışlar nedeniyle meydana gelen sel felaketinin ardından bölgeye gönderdiği 8 personel, 1 araç ve 1 kombine vidanjörüyle, kanal temizlik ve bakım çalışmalarını sürdürüyor. DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, Arhavi’de ekiplerin Arhavi ilçesinde kanal temizlik çalışmalarını inceledi. Görevlendirilen personelin sahada özverili bir şekilde çalışmalara destek verdiğini belirten Tutşi, "Sel afetinin açmış olduğu yaraları sarmak üzere Arhavi’ye gelen personel arkadaşlarımızı üstün performanslarından dolayı tebrik ediyorum ve tüm arkadaşlarıma çalışmalarında kolaylıklar dilerim. Selden etkilenenlere geçmiş olsun. Rabbim ülkemizi felaketlerden korusun" dedi.
27 Temmuz’dan itibaren Arhavi ilçesinde bulunan ekipler, selin zarar verdiği altyapı arızalarını gidermek için çalışmalarını sürdürecek. (SI-AKK-Y)
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