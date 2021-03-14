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14 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
Dilimli Barajı mart ayına rağmen çözülmedi

Dilimli Barajı mart ayına rağmen çözülmedi

Genel görüntü

Güzergah Kar Yağışı 

-Barajdan görüntü
-Röportaj
-Donan barajdan görüntü
-Faklı açılardan görüntü

( HAKKARİ ) HAKKARİ

- Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde bulunan Dilimli Barajı, mart ayına rağmen çözülmedi. İlçenin Esendere yolu üzerinde bulunan Dilimli Barajı’nın yüzeyi kış aylarında etkili olan kar yağışı ve dondurucu soğuklar nedeniyle tamamen donmuştu. Mart ayına rağmen kentte etkili olan olumsuz hava nedeniyle buzları çözülemeyen Dilimli Barajı, vatandaşların da yoğun ilgisini görüyor. Baraj kenarında fotoğraf çeken Vehbi Çoruh adlı vatandaş, “Esendere tarafına geçmek istedik. Yol güzergahından geçerken, barajı da görmek istedik. Gördüğümüz manzara şaşırtıcı. Çünkü ilkbahara girmemize rağmen baraj hala çözülmüş değil” dedi.

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