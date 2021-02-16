Dikkat kedi çıkabilir!

--Hayvan sever İrem yıldırım röp

--Belediye Balkan Yardımcısı Ahmet duman röp

--Kedi ’Çıkabilir’ Levhalarından detay



( SİVAS )- Sivas Belediyesi hayvan sever bir vatandaşın isteğini geri çevirmeyip kedi yaralanmalarının ve ölümlerinin önüne geçmek adına, kentin birçok noktasına ‘Kedi çıkabilir’ tabelaları astı SİVAS



- Sivas Belediyesi hayvan sever bir vatandaşın isteğini geri çevirmeyip kedi yaralanmalarının ve ölümlerinin önüne geçmek adına, kentin birçok noktasına ‘Kedi çıkabilir’ tabelaları astı. Sivas Belediyesi örnek bir uygulamaya imza attı. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesi 4. Sınıf öğrencisi İrem Yıldırım, Sivas Belediyesi’nden şehrin trafik akışının yoğun olduğu cadde ve sokaklara ‘Kedi çıkabilir’ tabelası asılmasını istedi. İsteği geri çevirmeyen Sivas Belediyesi hemen harekete geçerek trafik akışının yoğun olduğu, kedi veya da diğer hayvanlara çarpma kazalarının fazla yaşandığı cadde ve sokaklara ‘Kedi çıkabilir’ tabelaları astı. Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Duman, ‘Kedi Çıkabilir’ tabelalarıyla beraber farkındalık oluşturmak istediklerini söyledi.



Caddeler bu tabelalarla donatıldı Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Duman, 6 cadde de ’Kedi çıkabilir’ tabelalarının hayata geçtiğini söyleyerek, “Ne kadar iyi barınak hizmetleri veriyor da olsak ne kadar iyi hayvan hastanesi işletiyor da olsak hayvanları tedavi etme konusunda ameliyat etme konusunda ne kadar iyi de olsak burada esas mesele onların yaralanmasını veya bu tür vakaları yaşamamalarını engel olmaktır. Koruyucu önlemler almaktır. Kedi çıkabilir tabelalarıyla beraber farkındalık oluşturmak istedik. Bu tabela Sivas’ta şuan da trafiğin yoğun olarak yaşandığı ve kedi veya da hayvanlara çarpma kazalarının fazla yaşandığı 6 caddemizde hayata geçti. Caddelerimizi bu tabelalarla donattık. Vatandaşlarımızdan beklentimiz şudur; Trafikte insanlara ve diğer araçlara karşı algı seçiciliğimiz var bunlara dikkat ediyoruz, kaza yaşanmaması için ama kediler daha küçük tekerlek boyutunda olduğu için dikkat edemeyebiliyoruz. Çok feci kazalara sebebiyet verebiliyoruz ya da kediden sakınıp başka bir canlıya zarar verebiliyoruz. Bunların önüne geçmek için hayvana, insana ve arabalara olan algımızı kediler içinde açılacak olan bir etkinlik olarak düşündük” diye konuştu.

Tabelalar yapıldı, hemen asıldı Hayvan sever İrem Yıldırım, 'Kedi çıkabilir' tabelalarının yapılıp, cadde ve sokaklarda asıldığını ifade ederek, “Hayvanlar ile ilgili kullandığımız ifadeler var. Diyoruz ki ‘Aynı dünyayı paylaşıyoruz. Bizim dünyamızda yaşıyorlar’ evet haklılar ama işin farklı bir boyutu var. Aslında biz onların doğal ortamlarında yaşıyoruz. Onların doğal ortamlarına binalar dikiyoruz. Arabalar park ediyoruz. Dolayısıyla onların bizim bu ortamımız da güvende olduklarına emin olmamız gerekiyor. Bu kedi çıkabilir tabelası da buna yönelik bir proje. Mahalle sakinlerinin trafik kazaları sebebiyle çok fazla kedi ölümlerine şahit olmalarından kaynaklı harekete geçtik. Belediyemiz her zaman ki gibi bizi kırmadı. Hemen levhalarımız yapıldı. Hayvan popülasyonun olduğu yerlere asıldı. Sürücüler açısından faydası olacağını düşünüyorum” dedi.

(OE-GF-



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