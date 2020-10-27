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27 Ekim 2020 Salı günü yayınlandı
Dicle Nehrinde tehlikeli görüntü, telef olan balıklar kıyıya vurdu

Dicle Nehrinde tehlikeli görüntü, telef olan balıklar kıyıya vurdu

On gözlü köprüden görüntü

Oksijen Ölü Balık Irak 

-Telef olan balıkların görüntüsü
-Mahmut Çolak konuşması
-Martıların ölü balıkların üzerinde dolaşması
-Genel ve detay görüntüler

( DİYARBAKIR ) - DİYARBAKIR

- Diyarbakır’da, barajdan gelen suyun kesilmesi nedeniyle Dicle Nehrinde bulunan yüzlerce balık telef oldu. Nehre bırakılan atık sular ve nehrin yeterince beslenememesi sonucu telef olan balıkların kıyıya vurması görüntü kirliliğine ve kötü kokuya neden oldu. Diyarbakır’da, birçok balık çeşidinin yaşadığı Dicle Nehri, şimdi bu canlılığını kaybetmek üzere. Barajdan bırakılan suyun kesilmesi ile birlikte su seviyesi düşen nehirde balıklar, oksijensiz kalarak telef oldu. Yeterli suyun olamaması sonucu telef olan balıklar, nehir boyunca kıyıya vururken, özellikle kentin simgelerinden olan tarihi On Gözlü Köprü çevresinde kıyıya vuran balıklar, hem görüntü kirliliğine hem de kötü koku yayılmasına neden oldu. Bu durumdan rahatsız olan çevre esnafı ve vatandaşlar, soruna bir çözüm bulunmasını istedi. "Suyun kesilmemesi lazım" Yıllardır bu bölgede kafe işleten Mahmut Çolak, Dicle Nehri üzerinde barajların olduğunu ve bu suyun kesilmesinin oksijen oranını azalttığını söyledi.

Yıllardır Dicle Nehri kıyısında esnaflık yaptığını ve bu durumu hiç görmediğini anlatan Çolak, "Atık sular da Dicle Nehri üzerine dökülünce bir zehirlenme oluyor ve balık ölümleri gerçekleşiyor. Suyun bir seviyede kalması gerekiyor. Balıkların yaşaması için gerekli olan oksijeni alabilmesi yeterli su miktarının olmasına bağlıdır. Yeterli oksijeni alamayan ve yaşaması için gereken su ortamını bulamayan balıklar ve diğer canlıların ölmesi kaçınılmazdır. Tüm yetkililer gelip burada balıkların telef olmasını kendi gözleriyle görmesini istiyorum. Bir an önce çözüm bulunmasını rica ediyorum" dedi.
(SI-YRT
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