Dev yılanların dansı korkuttu



- Sivas’ın Zara ilçesinde yaklaşık 3 metre uzunluğunda ki iki yılanın dansı görenleri ürküttü. Yılanlar hava sıcaklıklarının artması ile sıklıkla görülmeye başlandı. Sivas’ın Zara ilçesine bağlı Yukarı Çamurcu köyü yakınlarında iki dev yılanın dansı cep telefonu ile görüntülendi. Yaklaşık 3 metre uzunluğundaki iki yılan arazide uzun bir süre bir arada kaldı. Bölgede hayvanlarını otlatan bir çoban tarafından kaydedilen görüntüler görenleri korkuttu. (DK-GF-

