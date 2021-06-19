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19 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Dev yılanların dansı korkuttu

Dev yılanların dansı korkuttu

-Yılanların dansı

( SİVAS )- Sivas’ın Zara ilçesinde yaklaşık 3 metre uzunluğunda ki iki yılanın dansı görenleri korkuttu SİVAS

Uzunlu Hava Sıcaklıkları Uttu Cep Telefonu Hayvan 


- Sivas’ın Zara ilçesinde yaklaşık 3 metre uzunluğunda ki iki yılanın dansı görenleri ürküttü. Yılanlar hava sıcaklıklarının artması ile sıklıkla görülmeye başlandı. Sivas’ın Zara ilçesine bağlı Yukarı Çamurcu köyü yakınlarında iki dev yılanın dansı cep telefonu ile görüntülendi. Yaklaşık 3 metre uzunluğundaki iki yılan arazide uzun bir süre bir arada kaldı. Bölgede hayvanlarını otlatan bir çoban tarafından kaydedilen görüntüler görenleri korkuttu. (DK-GF-
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