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Dev örümcek görüldü
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7 Ağustos 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Dev örümcek görüldü

Dev örümcek görüldü

Dev örümcekten görüntü

Makine Mühendisi Cep Telefonu Hayvan 

-Detay görüntüler

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Elazığ’da bir inşaatın şantiye alanında görülen dev örümcek paniğe neden oldu. Elazığ merkezde bir şantiyede makine mühendisi olarak çalışan Uğur Çetiner, çalışması sırasında arazide dev bir örümcek gördü. Hemen cep telefonunu çıkaran Çetiner, hayvanı kaydetmeye başladı.
Çetiner, ''Dev örümceği gördüğümde paniğe kapıldım. Cep telefonu ile biraz görüntüsünü çektim. Bölgeden hızlıca uzaklaştı'' dedi.
Diyarbakır Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Zooloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Satar ise örümceğin büyü, sarıkız, sarıömer isimleri ile bilinen galeodes türü olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Satar, ''Bu örümcek türü saldırgandır, kuvvetli ısırır. Zararlı böcekleri yedikleri için faydalıdır. Bölgemizde oldukça yaygın görülebilir. Hayvanın boş yere öldürülmesi doğru değildir. Bu türdeki örümcek kendisine yaklaşılmadıkça ısırmaz'' diye konuştu.

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