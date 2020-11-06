Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
06 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
Derinöz Barajı'nda korkutan görüntü: Sular tamamen çekildi, su altındaki eski köprü ortaya çıktı

Derinöz Barajı'nda korkutan görüntü: Sular tamamen çekildi, su altındaki eski köprü ortaya çıktı

drone görüntüsü

Doluluk Oranı Gesi 

-sular çekilince meydana çıkan köprü görüntü
-baraj çevresi detay

( AMASYA -ÖZEL-DRONE) AMASYA

- Amasya'nın Suluova ilçesinde Derinöz Barajı'nda kuraklık nedeniyle sular tamamen çekildi, su altındaki eski köprü meydana çıktı. Amasya'da yağışsız geçen yaz ayları nedeniyle barajlardaki doluluk oranı düştü. Bu durumdan en fazla etkilenen barajlardan biri de Amasya'nın Suluova İlçesinde bulunan Derinöz Barajı oldu. Suların çekildiği barajın havadan çekilen görüntüsü ise kuraklığı gözler önüne serdi. Öncelerde vatandaşların özellikle piknik yapmak için gittiği Derinöz Barajı'nda şimdilerde ise büyük bir sessizlik hakim oldu. Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Meteoroloji Genel Müdürlüğü geçen günlerde Standart Yağış İndeksi (SPI - Standardized Precipitation Index) metoduna göre 2020 Eylül Ayı Meteorolojik Kuraklık Duru 3 Aylık Değerlendirme Raporu'nu açıkladı.
Alınan verilere göre ise kuraklıktan en çok etkilenen iller arasında Tokat, Amasya, Sinop ve Çorum'un bulunduğu Orta Karadeniz Bölgesi oldu. Suların yüzlerce metre çekildiği baraj havadan görüntülendi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Meğer Hepimiz Kandırılmışız!Meğer Hepimiz Kandırılmışız!
Ankarada Sağanak Yağış Etkili OlduAnkarada Sağanak Yağış Etkili Oldu
Dünyanın En İlginç Adası: Tristan Da CunhaDünyanın En İlginç Adası: Tristan Da Cunha
İlk Meclisin Hiç Görmediğiniz Kareleri...İlk Meclisin Hiç Görmediğiniz Kareleri...
Dünyanın En Ucuzu! 300 Yıl Dayanıyor...Dünyanın En Ucuzu! 300 Yıl Dayanıyor...
Yok Böyle Ustalık! Parçalanmış Mercedesi Bakın Ne Yaptı...Yok Böyle Ustalık! Parçalanmış Mercedesi Bakın Ne Yaptı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı